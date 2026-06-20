 Diplomatinis skandalas: Lenkijos prezidentas iš Zelenskio atėmė aukščiausią apdovanojimą

Diplomatinis skandalas: Lenkijos prezidentas iš Zelenskio atėmė aukščiausią apdovanojimą

2026-06-20 08:28
Karolis Broga (ELTA)

Likus mažiau nei savaitei iki svarbios konferencijos dėl Ukrainos atstatymo, tarp Lenkijos ir Ukrainos kilo diplomatinis ginčas dėl Antrojo pasaulinio karo laikų istorijos.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio/BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis socialinėje platformoje „X“ penktadienį paskelbė nusprendęs atimti Baltojo erelio ordiną, kuriuo buvo apdovanotas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Baltojo erelio ordinas yra aukščiausias Lenkijos valstybinis apdovanojimas, kurį V. Zelenskiui 2023 m. skyrė tuometis Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda, kaip draugystės tarp abiejų valstybių ženklą Rusijos invazijos akivaizdoje.

Ginčas kilo gegužės pabaigoje, kai V. Zelenskis vienam kariuomenės daliniui suteikė „UPA didvyrių“ garbės titulą.

UPA, arba Ukrainos sukilėlių armija, buvo pogrindinė karinė organizacija, kuri Antrojo pasaulinio karo metais ir po jo priešinosi Sovietų Sąjungai. Tačiau UPA kovotojai taip pat atsakingi už dešimties tūkstančių lenkų ir žydų žudynes vakarų Ukrainoje per karą.

Socialinėje platformoje „X“ patalpintame vaizdo įraše K. Nawrockis priminė, kad UPA vykdė žiaurius nusikaltimus prieš lenkus, kurių negalima pamiršti.

Vis dėlto jis pabrėžė, kad sprendimas atimti apdovanojimą nekeičia strateginių Lenkijos saugumo politikos pagrindų ir paramos nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai.

V. Zelenskio sprendimas kariuomenės daliniui skirti „UPA didvyrių“ garbės titulą sukėlė Lenkijos politikų pasipiktinimą.

Tuo metu Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha į kilusį skandalą reagavo paskelbdamas, kad jis pats grąžins aukštą Lenkijos valstybinį apdovanojimą, kuris jam buvo įteiktas 2022 m.

Jis pareiškė socialiniame tinkle „Facebook“, kad Lenkijos prezidento sprendimas atimti iš V. Zelenskio apdovanojimą yra strateginė klaida, kuri naudinga tik Rusijai.

Ministras taip pat sukritikavo Lenkijos politikų „nepagrįstus ir menkinančius“ veiksmus, skirtus V. Zelenskiui ir Ukrainos valstybei.

Diplomatinis skandalas gali užgožti kitą savaitę Lenkijos Gdansko mieste įvyksiančią svarbią tarptautinę konferenciją dėl Ukrainos atstatymo.

Renginys vyks birželio 25–26 d., o jame susitiks donorai iš Europos Sąjungos, Didžiojo septyneto (G7) valstybių ir kitų šalių. Lenkija ir Ukraina kartu rengia šią konferenciją.

Šiame straipsnyje:
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karolis nawrockis
UPA kovotojai

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Dzonas
Spardo kas netingi šitą Ukrainos lenciųginiį dvarnešką
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