 Zelenskis giria istorinį JAV pasiūlymą

Zelenskis giria istorinį JAV pasiūlymą

2025-08-17 21:08
BNS inf.

Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis sekmadienį gyrė JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sprendimą pasiūlyti Ukrainai saugumo garantijas, panašias į tas, kurias teikia NATO.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

Ukrainiečių prezidentas taip kalbėjo, likus dienai iki susitikimo Vašingtone su D. Trumpu.

„Saugumo garantijos, mūsų bendro darbo rezultatas, turi būti išties labai praktiškos, užtikrinančios apsaugą sausumoje, ore ir jūroje, ir turi būti plėtojamos dalyvaujant Europai“, – socialiniame tinkle sakė jis.

Jo žinutė pasirodė po anksčiau sekmadienį įvykusios vaizdo konferencijos, kurioje dalyvavo kai kurie Ukrainos Europos sąjungininkai, įskaitant Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos ir Vokietijos lyderius.

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
JAV
saugumo garantijos
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų