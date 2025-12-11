Volodymyras Zelenskis: JAV siūlo įkurti demilitarizuotą „laisvąją ekonominę zoną“ Ukrainos rytuose

Skelbiama, kad šis pasiūlymas yra susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją, dalis.
„Jie mato, kad Ukrainos pajėgos palieka Donecko srities teritoriją, o tariamas kompromisas yra tas, kad Rusijos pajėgos į šią teritoriją neįžengia (...), kurią jie jau vadina „laisvąja ekonomine zona“, – žurnalistams sakė Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis pareiškė, kad JAV pasiūlyme numatyta, jog Rusija neprivalėtų atsitraukti iš Donecko srities ar iš savo pozicijų pietiniuose Chersono ir Zaporižios regionuose, tačiau turėtų išvesti savo karius iš Charkivo, Dniepropetrovsko ir Sumų sričių.