Nausėda: Ukrainai reikia realių saugumo garantijų, įskaitant JAV paramą

„Tarptautinis spaudimas turi būti didinamas, nes Rusija atsisako nutraukti žudynes. Karinė parama yra būtina, kad Ukraina įgytų pranašumą derybose. Ukrainai reikia realių saugumo garantijų, įskaitant taikos palaikymo pajėgas su JAV parama ir pačios šalies karine jėga“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.
Tai šalies vadovas paskelbė po sekmadienį vykusio „Norinčiųjų koalicijos“ vaizdo skambučio, skirto aptarti žingsnius siekiant užbaigti karą Ukrainoje.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad Vašingtonas yra pasirengęs suteikti Ukrainai saugumo garantijas.
Tą sekmadienį pakartojo ir specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas). Pasak jo, D. Trumpas ir Vladimiras Putinas Aliaskoje vykusiame susitikime susitarė dėl „tvirtų saugumo garantijų“ Ukrainai.
Ugnies nutraukimo Ukrainoje užtikrinimas, praėjus daugiau nei trejiems metams nuo Rusijos invazijos, buvo vienas iš pagrindinių JAV prezidento reikalavimų prieš viršūnių susitikimą Aliaskoje, į kurį Ukraina ir jos Europos sąjungininkės nebuvo pakviestos.
Tačiau po susitikimo, kuris neatnešė aiškaus proveržio, D. Trumpas atmetė neatidėliotinų paliaubų Ukrainoje galimybę, o toks nuotaikų pokytis, regis, palankus V. Putinui, kuris jau seniai pasisako už derybas dėl galutinio taikos susitarimo.
Pirmadienį į Vašingtoną vyksta Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, o kartu su juo ir Jungtinės Karalystės premjeras Keiras Starmeris (Kiras Starmeris), Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas), Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).