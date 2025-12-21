Zelenskis: Amerika turi aiškiai pasakyti

V. Zelenskis taip pat teigė, kad Vašingtonas pasiūlė pirmąsias tiesiogines Ukrainos ir Rusijos derybas per pusmetį, tačiau vėliau išreiškė skepticizmą, ar tai padėtų.
V. Zelenskis teigė, kad tik Jungtinės Valstijos gali įtikinti Rusiją nutraukti karą, ir paragino Vašingtoną padidinti spaudimą Maskvai, kad tai įvyktų.
„Amerika turi aiškiai pasakyti: jei ne diplomatija, tai bus visiškas spaudimas (...) Putinas kol kas nejaučia tokio spaudimo, koks turėtų būti“, – sakė jis, pabrėždamas, kad reikia didesnio ginklų tiekimo Ukrainai ir sankcijų visai Rusijos ekonomikai.
Ukrainos lyderio komentarai Kyjive pasirodė tuo metu, kai Rusijos pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas atvyko į Majamį, kur deryboms, tarpininkaujant JAV specialiajam pasiuntiniui Steve'ui Witkoffui (Stivui Vitkofui) ir prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentui Jaredui Kushneriui (Džaredui Kušneriui), taip pat susirinko Ukrainos ir Europos delegacijos.
„Diskusijos vyksta konstruktyviai“, – žurnalistams sakė K. Dmitrijevas, praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida. Anot ruso, „jos prasidėjo ir tęsiasi šiandien, ir tęsis ir rytoj“.
Putinas kol kas nejaučia tokio spaudimo.
D. Trumpo pasiuntiniai stūmė taikos planą, pagal kurį Jungtinės Valstijos suteiktų Ukrainai saugumo garantijas, tačiau tikėtina, kad Kyjivas turėtų atsisakyti dalies teritorijų – tokia perspektyva daugeliui ukrainiečių nepatinka.
Tačiau JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) penktadienį pažadėjo neversti Ukrainos sudaryti jokio susitarimo, sakydamas, kad „taikos susitarimo nebus, nebent Ukraina su juo sutiks“. Jis pridūrė, kad gali prisijungti prie šeštadienio derybų Majamyje, savo gimtajame mieste.
Anksčiau šeštadienį V. Zelenskis atskleidė, kad Vašingtonas pasiūlė derybas, kuriose dalyvautų Ukraina, Jungtinės Valstijos ir Rusija. Jis pridūrė, kad europiečiai irgi galėtų dalyvauti ir kad būtų „logiška surengti tokį bendrą susitikimą“.
Tačiau vėliau žurnalistams jis sakė: „Nesu tikras, ar iš to galėtų išeiti kas nors naujo.“
Vėliausią kartą Ukrainos ir Rusijos pasiuntiniai oficialiai tiesiogiai derėjosi liepą Stambule, po to buvo apsikeista belaisviais, bet didesnių rezultatų nebuvo.
Rusijos ir Europos dalyvavimas derybose Majamyje žymi žingsnį į priekį, palyginti su ankstesniais kartais, kai amerikiečiai derėjosi atskirai su kiekviena šalimi skirtingose vietose.
Tačiau mažai tikėtina, kad K. Dmitrijevas vestų tiesiogines derybas su Europa, nes santykiai tarp abiejų pusių tebėra įtempti.
Maskva, kuri 2022 metų vasarį įsiveržė į Ukrainą, teigia, kad Europos dalyvavimas derybose tik trukdo bet kokiam taikos procesui.
Rusija toliau spaudžia
Derybos Floridoje vyksta po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pažadėjo tęsti puolimą Ukrainoje ir penktadienį vykusioje metinėje spaudos konferencijoje gyrė Maskvos pasiekimus mūšio lauke.
Šeštadienį Rusija paskelbė užėmusi du kaimus Ukrainos Sumų ir Donecko regionuose.
Tačiau V. Putinas užsiminė, kad Rusija galėtų sustabdyti savo niokojančius smūgius šaliai, kad Ukraina galėtų surengti prezidento rinkimus.
Tuo tarpu Ukrainos Juodosios jūros Odesos regione per naktinį Rusijos raketų smūgį uosto infrastruktūrai žuvusiųjų skaičius išaugo iki aštuonių, o beveik trys dešimtys žmonių buvo sužeisti.
Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko pranešė, kad per išpuolį buvo pataikyta į civilių autobusą.
Pastarosiomis savaitėmis suintensyvėję Rusijos smūgiai sukėlė chaosą pakrantės regione, be elektros ir šildymo liko šimtai tūkstančių žmonių.
Maskva anksčiau pareiškė, kad išplės smūgius Ukrainos uostams kaip atsaką į atakas prieš sankcijas pažeidinėjančius naftos tanklaivius.
Šeštadienį Ukraina pareiškė sunaikinusi du Rusijos naikintuvus okupuoto Krymo aerodrome, praneša saugumo tarnyba SBU. Ukrainiečių kariuomenė teigė, kad smogė Rusijos naftos platformai Kaspijos jūroje ir netoliese esančiam patruliniam laivui.