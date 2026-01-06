Venesuelos opozicijos lyderė Machado žada kuo greičiau grįžti namo

Pirmajame viešame komentare po savaitgalį paskelbto įrašo socialiniuose tinkluose, kai JAV kariuomenė jėga nušalino prezidentą Nicolasą Maduro nuo valdžios, Nobelio taikos premijos laureatė pažadėjo grįžti į savo šalį.
„Planuoju kuo greičiau grįžti į Venesuelą“, – sakė M. C. Machado transliuotojui „Fox News“, ji kalbėjo iš neatskleistos vietos.
M. C. Machado vadino laikinąją šalies prezidentę Delcy Rodriguez „viena pagrindinių kankinimų, persekiojimo, korupcijos ir prekybos narkotikais“ sumanytojų.
D. Rodriguez, parodžiusi norą bendradarbiauti su Vašingtonu, N. Maduro vadovaujant buvo Venesuelos viceprezidentė.
M. C. Machado teigė, kad Venesuelos žmonės nepalaiko D. Rodriguez ir kad rinkėjai yra opozicijos pusėje.
„Laisvuose ir sąžininguose rinkimuose laimėsime daugiau nei 90 proc. balsų, tuo neabejoju“, – sakė M. C. Machado.
Ji taip pat pažadėjo „paversti Venesuelą Amerikos energetikos centru“ ir „išardyti visas šias nusikalstamas struktūras“, kurios kenkė jos tautiečiams, ir „sugrąžinti namo milijonus priverstų bėgti venesueliečių“.
