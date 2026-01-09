 Pareigūnas: JAV diplomatai vyksta į Karakasą įvertinti galimybės vėl atidaryti ambasadą

2026-01-09 20:08
BNS inf.

 JAV aukšto rango diplomatai penktadienį nuvyko į Karakasą įvertinti galimybės vėl atidaryti nuo 2019 metų uždarytą ambasadą po to, kai Vašingtonas nuvertė šalies lyderį Nicolasą Maduro (Nikolą Madurą), pranešė JAV pareigūnas.

Johnas McNamara (Džonas Maknamara), aukščiausio rango JAV diplomatas kaimyninėje Kolumbijoje, ir kiti darbuotojai „nuvyko į Karakasą, kad atliktų pirminį vertinimą dėl galimo laipsniško veiklos atnaujinimo“, sakė JAV pareigūnas, kaip įprasta, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

JAV 2019 metų kovą uždarė savo ambasadą Karakase ir diplomatai išvyko iš šalies netrukus po to, kai Vašingtonas ir nemažai jo Europos bei Lotynų Amerikos sąjungininkų paskelbė nelaikantys N. Maduro teisėtu Venesuelos prezidentu po rinkimų, kuriuose, pasak stebėtojų, buvo apstu pažeidimų.

Sausio 3-ąją prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) įsakė surengti reidą Karakase, kurio metu JAV pajėgos sulaikė N. Maduro. Jis Jungtinėse Valstijose yra kaltinamas narkotikų kontrabanda, tačiau kaltinimus jis neigia.

Diplomatai teigia, kad Jungtinės Valstijos dar nepriėmė oficialaus sprendimo dėl ambasados atidarymo, nes dar neišspręsti logistiniai klausimai, tačiau rengiasi tai padaryti, kai tik D. Trumpas uždegs žalią šviesą.

Uždariusios ambasadą Karakase, Jungtinės Valstijos su Venesuela susijusią veiklą vykdo iš ambasados kaimyninėje Kolumbijoje, nors Bogotoje taip pat neturi visateisio ambasadoriaus.

