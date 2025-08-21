Vance'as: Europa turės prisiimti didžiausią naštą dėl Ukrainos saugumo

J. D. Vance'as trečiadienį vakare televizijos „Fox News“ laidoje „The Ingraham Angle“ kalbėjo apie saugumo garantijas Ukrainai ir Europos įsitraukimo mastą – šios temos buvo aptartos per pastarąją savaitę vykusius aukšto lygio susitikimus, siekiant užbaigti karą.
„Na, nemanau, kad mums turėtų tekti ši našta“, – sakė J. D. Vance'as.
„Tai jų žemynas. Tai jų saugumas, ir prezidentas labai aiškiai pasakė, kad jie turės imtis veiksmų“, – sakė JAV viceprezidentas.
Pasak J. D. Vance'o, nors Vašingtonas padės užbaigti karą, Europos valstybės turi imtis vadovaujančio vaidmens saugumo susitarimuose. Konkretesnės informacijos jis nepateikė.
„Jungtinės Valstijos yra atviros pokalbiui, bet mes neprisiimsime jokių įsipareigojimų, kol neišsiaiškinsime, ko reikės karui sustabdyti“, – tvirtino jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) praėjusią savaitę Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius.
Vis dėl to, nors D. Trumpas sakė, kad V. Putinas išreiškė pasirengimą susitikti su V. Zelenskiu ir pritarti kai kurioms Vakarų saugumo garantijoms Ukrainai, Kyjivas ir Vakarų šalių sostinės šiuos pažadus vertina itin atsargiai, tuo labiau, kad daugelis detalių liko neaiškios.
V. Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad galėtų susitikti su V. Putinu, bet tik tada, kai sąjungininkai susitars dėl „saugumo garantijų architektūros“, kuri atgrasytų nuo būsimų Rusijos puolimų.
Ukrainiečių lyderis kalbėjo po to, kai Rusija naktį į Ukrainą paleido šimtus dronų ir raketų. Tai buvo smarkiausias apšaudymas nuo liepos vidurio ir per jį žuvo vienas žmogus, o daug kitų buvo sužeisti.
Tačiau Maskva trečiadienį sumenkino V. Putino ir V. Zelenskio viršūnių susitikimo artimiausiu metu perspektyvą ir pareiškė norinti būti įtraukta į diskusijas dėl būsimų saugumo garantijų Ukrainai.
