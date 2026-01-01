 Europiečiai siūlo savo Ukrainos taikos planą

2026-01-06 16:13
BNS inf.

Jungtinės Valstijos vadovautų „paliaubų stebėsenos ir tikrinimo mechanizmui“, kuriame dalyvautų Europa, jei būtų pasiektas taikos Ukrainoje susitarimas, teigiama Kyjivo sąjungininkų pareiškimo projekte prieš antradienį Paryžiuje vyksiantį viršūnių susitikimą.

Europiečiai siūlo savo Ukrainos taikos planą
Europiečiai siūlo savo Ukrainos taikos planą / Scanpix nuotr.

