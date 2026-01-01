Tuo tarpu Vašingtonas įsipareigotų remti Europos vadovaujamas tarptautines pajėgas – dislokuotas Ukrainoje po galimų paliaubų – naujo Rusijos puolimo atveju, priduriama jame.
Europiečiai siūlo savo Ukrainos taikos planą
2026-01-06 16:13
Jungtinės Valstijos vadovautų „paliaubų stebėsenos ir tikrinimo mechanizmui“, kuriame dalyvautų Europa, jei būtų pasiektas taikos Ukrainoje susitarimas, teigiama Kyjivo sąjungininkų pareiškimo projekte prieš antradienį Paryžiuje vyksiantį viršūnių susitikimą.
Europiečiai siūlo savo Ukrainos taikos planą / Scanpix nuotr.