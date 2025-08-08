Atostogas JK pradėjęs JAV viceprezidentas su britų užsienio ministru aptarė Gazos Ruožą ir žvejojo

D. Lammy priėmė J. D. Vance'ą savo užmiesčio rezidencijoje Čyveninge, Kente, į pietryčius nuo Londono, kur prieš pradėdami rimtą pokalbį jiedu nuėjo pažvejoti karpių tvenkinyje.
Prasidėjus susitikimui, J. D. Vance'as žurnalistams sakė, kad Jungtinės Valstijos „neturi planų“ pasekti JK pavyzdžiu ir pripažinti palestiniečių valstybę.
„Nežinau, ką reikštų tikrai pripažinti Palestinos valstybę, turint omenyje, kad ten nėra veikiančios vyriausybės“, – sakė J. D. Vance'as.
Jis pridūrė, jog tikisi, kad prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) „kažkuriuo metu pasakys žiniasklaidai apie savo reakciją“ į Izraelio planą „perimti karinę“ palestiniečių Gazos teritorijos „kontrolę“.
„Mūsų tikslai yra labai aiškūs. Norime, kad „Hamas“ negalėtų pulti nekaltų žmonių. Norime išspręsti humanitarines problemas Gazoje“, – sakė J. D. Vance'as.
JAV viceprezidentas ir JK užsienio reikalų ministras taip pat aptarė karą Ukrainoje prieš kitą savaitę galbūt vyksiantį D. Trumpo, kuris mėgina užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį konfliktą, ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą.
Nors jų politinės pozicijos skiriasi, manoma, kad D. Lammy ir J. D. Vance'as užmezgė šiltus santykius, juos suartino sunki vaikystė ir bendras krikščioniškas tikėjimas.
Pranešama, kad JK užsienio reikalų sekretorius kovą dalyvavo mišiose viceprezidento rezidencijoje Vašingtone.
J. D. Vance'as sakė, kad D. Lammy tapo „geru draugu“, bet juokavo, kad jo trys mažamečiai vaikai žvejoja geriau nei JK diplomatijos vadovas.
„Deja, vienintelis dalykas, kuris temdo mūsų ypatingus santykius, yra tai, kad visi mano vaikai pagavo žuvų, o užsienio reikalų ministras – ne“, – juokavo jis.
Pasak JK užsienio reikalų ministerijos, J. D. Vance'as Čyveninge praleis visą savaitgalį.
JK žiniasklaida skelbė, kad JAV viceprezidentas su šeima po to kažkiek laiko praleis Kotsvoldso regione Vakarų Anglijoje.
Žiniasklaidos pranešimuose taip pat teigiama, kad J. D. Vance'as apsilankys Škotijoje, kur D. Trumpas praėjusį mėnesį praleido penkias dienas savo golfo kurortuose.
Tos viešnagės metu D. Trumpas pasirašė prekybos susitarimą su Europos Komisijos (EK) vadove Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir surengė laisvo pobūdžio spaudos konferenciją su britų premjeru Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu).
Jis taip pat žaidė golfą ir viename iš savo dviejų Škotijos kurortų atidarė naują aikštyną.
Rugsėjį D. Trumpas turėtų grįžti į JK valstybinio vizito.
