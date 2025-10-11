Trumpas paskelbė apie naujus 100 proc. muitus Kinijai

Šių veiksmų D. Trumpas ėmėsi po to, kai Pekinas įvedė eksporto kontrolę retųjų žemių iškasenoms – itin svarbioms šiuolaikinių technologijų sudedamosioms dalims.
Anksčiau penktadienį Baltųjų rūmų šeimininkas pareiškė nebejaučiąs būtinybės šį mėnesį susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu (Si Dzinpingu).
Vėliau Ovaliajame kabinete žurnalistams jis pareiškė, kad susitikimas kol kas nebuvo atšauktas.
D. Trumpas nurodė, kad papildomi muitai Kinijai ir JAV eksporto kontrolė „bet kokiai kritiškai svarbiai programinei įrangai“ įsigalios nuo lapkričio 1 dienos.
Pasak prezidento, šių veiksmų jis ėmėsi reaguodamas į Pekino „nepaprastai agresyvius“ veiksmus.
„Sunku patikėti, kad Kinija galėjo imtis tokių veiksmų, bet jie ėmėsi, o visa kita – istorija“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ nurodė jis.
Po šio D. Trumpo pranešimo akcijų rinkos ėmė kristi.
Šiuo metu Kinijos produkcijai taikomas 30 proc. JAV muitas, kuris buvo įvestas, kai D. Trumpas apkaltino Pekiną pagalba prekiaujant fentaniliu ir taikant įtariamas nesąžiningas prekybos praktikas.
Kinijos atsakomieji muitai siekia 10 procentų.
Anksčiau penktadienį D. Trumpas parašė, kad Kinija šalims visame pasaulyje išsiuntė laiškus, kuriuose išsamiai aprašė „kiekvieno gamybos elemento, susijusio su retųjų žemių iškasenomis, ir praktiškai visko, ką tik gali sugalvoti, net jei tai nėra pagaminta Kinijoje“, eksporto kontrolę.
Retųjų žemių elementai yra labai svarbūs gaminant įvairiausius įtaisus ir technologijas, nuo išmaniųjų telefonų ir elektrinių transporto priemonių iki karinės įrangos ir atsinaujinančiosios energijos technologijų. Kinija užima dominuojančią padėtį šių medžiagų gamybos ir perdirbimo srityje visame pasaulyje.
