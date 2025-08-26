Trumpas: Kinija privalo tai daryti arba jai bus taikomi 200 proc. muitai

Pirmadienį Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Pietų Korėjos prezidentu Lee Jae Myungu D. Trumpas sakė: „Jie turi duoti mums magnetus. Jei jie neduos mums magnetų, mes turėsime pritaikyti jiems 200 procentų tarifą ar dar ką nors“.
Jis pripažino, kad tokios kraštutinės priemonės iš esmės sustabdytų prekybą su Kinija, tačiau pridūrė, kad tai būtų priimtina, jei to prireiktų.
Retosios žemės yra metalai, itin svarbūs kuriant šiuolaikines technologijas, įskaitant išmaniuosius telefonus, vėjo turbinas, elektrines transporto priemones ir karinę įrangą, o magnetai šiuo atžvilgiu vaidina ypač svarbų vaidmenį.
Kinija yra pasaulinė šių metalų gamybos ir apdirbimo lyderė, o JAV yra priklausoma nuo jų importo. Kilus prekybos konfliktui tarp abejų šalių, Pekinas apribojo retųjų žemių metalų ir magnetų eksportą.
Naujausios D. Trumpo remarkos prieštarauja tam taikiajam tonui, kuriuo jis kalbėjo rugpjūčio pradžioje, kai paskelbė apie prekybos paliaubų su Kinija pratęsimą 90 dienų.
Gegužę abi šalys susitarė sustabdyti naujų poveikio priemonių taikymą, kad būtų paspartintos diskusijos dėl prekybos, retųjų žemių tiekimo ir prieigos prie dirbtinio intelekto mikroschemų.
Anot dienraščio „Wall Street Journal“, šią savaitę į Vašingtoną derybų turėtų atvykti derybininko Li Chenggango vadovaujama Kinijos delegacija.
