Naujais muitais pagrasinęs Donaldas Trumpas: JAV nori padėti Kinijai, o ne jai pakenkti

„JAV nori padėti Kinijai, o ne jai pakenkti!!!“ – D. Trumpas teigė savo įraše socialiniame tinkle „Truth Social“.
Jis pridūrė, kad „gerbiamas prezidentas Xi (Jinpingas) (Si Dzinpingas) (...) nenori depresijos savo šaliai“.
Penktadienį D. Trumpas pareiškė, kad įves papildomus muitus, kurie turėtų įsigalioti lapkričio 1 dieną, reaguodamas į tai, ką jis pavadino „nepaprastai agresyviu“ nauju Kinijos retųjų mineralų eksporto apribojimu.
Pekinas savo ruožtu apkaltino Vašingtoną nesąžiningu elgesiu, o kinų Prekybos ministerija sekmadienį D. Trumpo grasinimą muitais pavadino „tipišku „dvigubų standartų“ pavyzdžiu“.
Ministerija teigė, kad Vašingtonas nuo rugsėjo sugriežtino ekonomines priemones Pekino atžvilgiu.
„Grasinimas dideliais muitais kiekviename žingsnyje nėra tinkamas požiūris į bendradarbiavimą su Kinija“, – sakoma jos pareiškime, paskelbtame internete.
Pekinas yra įvedęs eksporto kontrolę retiesiems mineralams – itin svarbioms šiuolaikinių technologijų sudedamosioms dalims.
