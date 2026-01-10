Trumpas: jeigu neišeis lengvuoju – padarysime tai sunkiuoju būdu

Kalbėdamas su žurnalistais renginio Baltuosiuose rūmuose metu, D. Trumpas sakė, kad Vašingtonas „ką nors padarys“ Grenlandijos klausimu, nepaisant to, ar kitiems tai patinka, ar ne.
„Jeigu mes to nepadarysime, tai Rusija arba Kinija užims Grenlandiją, bet Rusija ir Kinija nebus mūsų kaimynės. Žinote, norėčiau lengvuoju būdu pasiekti susitarimą, bet jeigu neišeis lengvuoju – padarysime tai sunkiuoju būdu“, – pareiškė jis.
D. Trumpas nuolat kartoja, kad NATO partnerei Danijai priklausančią salą turi kontroliuoti JAV. Jis pabrėžia strateginę salos svarbą ir teigia, kad regione vis dažniau pasirodo Rusijos ir Kinijos laivai.
Jo pasisakymai kelia nerimą, nes jis neatmeta karinės ar ekonominės prievartos. Beveik visą Grenlandijos teritoriją dengia ledynai, o ten gyvena apie 57 tūkst. žmonių.
Tuo metu penkios didžiosios Grenlandijos parlamentinės partijos išplatino bendrą pareiškimą, kuriame teigia, kad Grenlandijos gyventojai nenori būti nei amerikiečiais, nei danais, o nori būti grenlandais.
Partijos paragino JAV nustoti niekinti Grenlandiją ir pabrėžė, kad dėl Grenlandijos ateities turi spręsti jos žmonės.
D. Trumpas taip pat gynė JAV veiksmus Venesueloje ir aiškino apie Kinijos ir Rusijos grėsmę. Anot jo, jeigu JAV nebūtų įsikišusi, tai „Venesueloje būtų Kinija ir Rusija“. Jis taip pat užsiminė apie galimybę atvirai prekiauti nafta su šiomis valstybėmis.
Anksčiau JAV nurodė norinti ilgalaikės prieigos prie Venesuelos naftos ir reiškė pretenzijas į pelną iš jos eksporto. D. Trumpas sakė besitikintis, kad JAV ilgą laiką vadovaus Venesuelai ir vystys naftos gavybą, nes ši šalis turi didžiulius jos išteklius.
Praeitą savaitgalį JAV specialiosios pajėgos surengė reidą Venesueloje ir sulaikė jos autoritarinį prezidentą Nicolą Maduro su žmona Cilia Flores ir abu juos išgabeno į JAV, kur N. Maduro bus teisiamas už „narkoterorizmą“.
