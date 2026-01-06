 Lietuvos prezidentas teigia, kad dėl Grenlandijos likimo turi spręsti jos žmonės

2026-01-06 22:38
BNS inf.

 JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pareiškus, kad Danijai priklausanti autonominė Grenlandija turėtų tapti Jungtinių Valstijų dalimi, Lietuvos vadovas teigia, jog tai gali nuspręsti tik Grenlandijos ir Danijos žmonės.

Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda / R. Riabovo/BNS nuotr.

„Nėra jokių abejonių, kad taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka turi būti gerbiama, kad Grenlandijos likimas yra pačios Grenlandijos žmonių ir Danijos žmonių klausimas“, – antradienį Paryžiuje kalbėjo G. Nausėda.

Jo komentarą išplatino Prezidentūra.

„Europos Sąjungos šalies suverenumas, be abejo, turi būti gerbiamas. Mes, kaip Europos Sąjungos partneriai, esame visa širdimi ir visomis savo pastangomis už tai, kad sprendimai būtų taikūs, kad sprendimai būtų pagrįsti demokratinėmis taisyklėmis“, – tvirtino G. Nausėda.

Jis pabrėžė, jog Arktis turi būti regionas, kur turi būti užtikrintas saugumas bei ramybė.

BNS skelbė, kad D. Trumpas sekmadienį dar kartą pareiškė, jog Grenlandija turėtų tapti Jungtinių Valstijų dalimi, nepaisant Danijos ministrės pirmininkės raginimų liautis grasinti šiai teritorijai.

Pasak D. Trumpo, Grenlandija, kurioje gausu technologijų pramonei gyvybiškai svarbių mineralų, reikalinga JAV nacionaliniam saugumui.

 

 

 

 

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
JAV
Danija
Grenlandija
Gitanas Nausėda

