Didžiuosius Irano miestus vėl sudrebino naktiniai protestai

Beveik dvi savaites trunkantys protestai tapo vienu didžiausių iššūkių teokratinei valdžiai, valdančiai Iraną nuo 1979 metų Islamo revoliucijos.
Irano aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenėjus) penktadienį per valstybinę televiziją transliuotoje kalboje tvirtino, kad Islamo Respublika neatsitrauks prieš protestuotojus, kuriuos jis pavadino vandalais ir sabotuotojais.
Jis pridūrė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) rankos yra „suteptos daugiau nei tūkstančio iraniečių krauju“.
Naujienų agentūros AFP patvirtinti ir socialiniuose tinkluose paskelbti vaizdo įrašai rodo, kad vėlų penktadienio vakarą vyko naujos demonstracijos.
Demonstracijos surengtos nepaisant atjungto interneto ryšio, kuris, kibernetinio saugumo organizacijos „NetBlocks“ teigimu, šeštadienį jau trunka 36 valandas.
Iš AFP patvirtintų vaizdo įrašų matyti, kaip viename šiaurinių Teherano rajonų protestuotojai daužė puodus ir skandavo šūkius, pašiepdami Irano aukščiausiąjį lyderį ajatolą.
Iš kitų socialiniuose tinkluose pasirodžiusių nuotraukų matyti panašūs protestai kitose Teherano vietose.
Persų kalba transliuojantis televizijos kanalas, įsikūręs už Irano ribų, paskelbė vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuota daugybę žmonių, dalyvaujančių naujuose protestuose Mešhedo, Tebizo ir Kumo miestuose.
Protestai Irane kilo gruodžio 28 dieną, kai krautuvininkai Teherane surengė streiką dėl aukštų kainų ir ekonomikos stagnacijos. Vėliau protestai išplito į kitus miestus, o protestuotojų reikalavimų sąrašas pasipildė politiniais reikalavimais.
Kai kur per protestus žuvo žmonių, bet demonstracijos dar nepasiekė 2022–2023 metų judėjimo masto, jau nekalbant apie 2009-ųjų masinius protestus po ginčijamų rinkimų.
Žmogaus teisių gynimo grupė „Amnesty International“ nurodė, kad Iranas blokuoja prieigą prie interneto, siekdamas „nuslėpti tikrąjį šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų ir nusikaltimų pagal tarptautinę teisę mastą, kuriuos jie vykdo siekdami numalšinti“ protestus.
Iranas turi didelių problemų.
Norvegijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Iran Human Rights“ (IHR) pareiškė, kad per beveik dvi savaites besitęsiančius protestus žuvo daugiau kaip 50 protestuotojų.
Trumpas perspėja apie smūgius
D. Trumpas penktadienį pareiškė, kad Iranas, susiduriantis su masiniais protestais, yra dideliame pavojuje ir perspėjo, jog gali įsakyti surengti smūgius.
„Iranas turi didelių problemų. Man atrodo, kad žmonės užima tam tikrus miestus, ko prieš kelias savaites niekas nemanė esant įmanoma“, – sakė JAV prezidentas.
Paklaustas, kokią žinutę nori nusiųsti Irano lyderiams, D. Trumpas pareiškė: „Geriau nepradėkite šaudyti, nes mes taip pat pradėsime šaudyti.“
„Jei jie pradės žudyti žmones, kaip darė praeityje, mes įsikišime, – pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas. – Tai nereiškia, kad reikia siųsti karius, bet reiškia, kad reikia smogti jiems labai stipriai ten, kur labiausiai skauda.“
