Trumpas vėl užsiminė apie savo tikslą

Vašingtono karinė intervencija Venesueloje vėl sukėlė baimę dėl Grenlandijos, kurią D. Trumpas ne kartą yra sakęs norįs aneksuoti, atsižvelgiant į jos strateginę vietą Arktyje.
Skrisdamas į Vašingtoną prezidentiniu lėktuvu „Air Force One“, D. Trumpas pakartojo šį tikslą.
„Grenlandija mums reikalinga nacionalinio saugumo požiūriu, o Danija to padaryti negalės“, – sakė jis.
Savaitgalį Katie Miller (Keiti Miler), įtakingiausio D. Trumpo patarėjo žmona, paskelbė Grenlandijos kontūro su JAV vėliavos spalvomis nuotrauką su prierašu „GREITAI“.
Danija ir Europos Sąjunga (ES) su pasipiktinimu reagavo į D. Trumpo pareiškimus dėl Grenlandijos.
„Turiu labai aiškiai pasakyti Jungtinėms Valstijoms: absoliučiai absurdiška teigti, kad Jungtinės Valstijos turėtų perimti Grenlandijos kontrolę“, – sekmadienį paskelbtame pareiškime teigė Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen (Metė Frederiksen).
Ji paragino Vašingtoną liautis „grasinti savo istorinei sąjungininkei“.
„Tikrai reikalinga“
Europos lyderius sukrėtė D. Trumpo sprendimas pasiųsti savo kariuomenę pulti Karakasą ir suimti Venesuelos prezidentą Nicolas Maduro (Nikolą Maduro), kuris šiuo metu yra sulaikytas Niujorke.
D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Valstijos dabar „valdys“ Venesuelą neribotą laiką ir naudos jos didžiulius naftos išteklius.
Jis teigia, kad Grenlandija, kurioje gausu technologijų pramonei gyvybiškai svarbių mineralų, yra reikalinga JAV nacionaliniam saugumui.
Per interviu leidiniui „The Atlantic“ paklaustas apie Venesuelos karinės operacijos pasekmes Grenlandijai, D. Trumpas atsakė, kad tai turi nuspręsti kiti.
„Jie patys turės tai įvertinti. Aš tikrai nežinau“, – leidinys citavo D. Trumpą.
Jis pridūrė: „Bet mums Grenlandija tikrai reikalinga. Mums jos reikia gynybai.“
„Nėra priežasties panikai“
Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas-Frederikas Nielsenas (Jensas Frederikas Nilsenas) K. Miller pranešimą socialiniuose tinkluose pavadino nepagarbiu.
„Santykiai tarp šalių ir tautų grindžiami abipuse pagarba ir tarptautine teise, o ne simboliniais gestais, kurie nepaiso mūsų statuso ir teisių“, – rašė jis socialiniame tinkle „X“.
Tačiau jis taip pat sakė, kad „nėra nei priežasties panikai, nei nerimui. Mūsų šalis neparduodama, o mūsų ateitis nesprendžiama socialinių tinklų įrašais“
Stephenas Milleris (Stivenas Mileris) plačiai laikomas daugelio D. Trumpo politikos krypčių architektu, vadovavusiu prezidentui jo griežtos imigracijos politikoje ir vidaus politikos darbotvarkėje.
Danijos ambasadorius Jungtinėse Valstijose Jesperas Moelleris Soerensenas (Jesperas Mioleris Siorensenas), atsakydamas į K. Miller įrašą pabrėžė, kad jo šalis – NATO narė – „reikšmingai sustiprino savo Arkties saugumo pastangas“ ir bendradarbiauja su Vašingtonu šiuo klausimu.
„Esame artimi sąjungininkai ir turėtume toliau bendradarbiauti kaip tokie“, – rašė J. M. Soerensenas.
K. Miller buvo D. Trumpo spaudos sekretoriaus pavaduotoja Vidaus saugumo departamente jo pirmosios kadencijos metu.
Vėliau ji dirbo tuometinio viceprezidento Mike'o Pence'o (Maiko Penso) komunikacijos direktore ir taip pat ėjo jo spaudos sekretorės pareigas.
(be temos)