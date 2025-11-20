Triukšmas dėl „taikos plano“: Maskva vėl pakišo kiaulę Trumpui?

Apžvalgininkai pastebi, kad menamo plano detalės – lyg nurašytos nuo Maskvos reikalavimų sąrašo. Čia ir tarptautinis Krymo pripažinimas Rusijai, ir kai kurių okupantų nekontroliuojamų teritorijų perleidimas, ir įsipareigojimas drastiškai sumažinti Ukrainos kariuomenės pajėgumus.
Vašingtonas niekada neslėpė, kad bet koks realistiškas planas pareikalaus sunkių nuolaidų iš Ukrainos pusės ir tai dabar vėl patvirtino valstybės sekretorius Marco Rubio, kuris vienok, nei žodžiu neužsiminė, kad dabartinis amerikiečių planas numato tai, ką pirmasis paskelbė portalas Axios. Be to, tokio pobūdžio nutekinimas iš Baltųjų Rūmų būtų nelogiškas, nes kenkia D. Trumpo įvaizdžiui, todėl kai kurie apžvalgininkai mano, kad visas šis triukšmas – Maskvos psichologinė operacija, skirta sėti nesantaiką tarp JAV, Ukrainos ir sąjungininkų Europoje.
Dezinformacija?
Saro universiteto dėstytojas, gynybos ir politikos apžvalgininkas Aleksandras Friedmanas atkreipia dėmesį, kad žiniasklaidoje skelbiama neva nutekinta informacija vietomis skamba gana prieštaringai.
„Skelbiama, kad D. Trumpas jau sutiko su „planu“, kurį parengė M. Rubio, prezidento pasiuntinys Steve’as Witkoffas, viceprezidentas J. D. Vance’as ir prezidento žentas Jaredas Kushneris, konsultavęsi su Vladimiro Putino derybininku Kirilu Dmitrijevu ir Kyjivo pareigūnais. Iš kitos pusės, nepateikiama jokio patvirtinimo, kad baigtinis planas iš tiesų egzistuoja ir kad Volodymyras Zelenskis, kaip teigiama, statomas prieš faktą ir jo nuomonės niekas neklausia. Taigi, visai gali būti, kad šiuo metu Vašingtone tik rengiamas tam tikras dokumentas“, – svarstė apžvalgininkas.
Viskas sukasi aplink planą, bet štai apie patį planą ir jo turinį mes iki šiol beveik nieko nežinome.
Jo teigimu, matyti požymiai, kad „planą“ žiniasklaidai nutekino ne amerikiečiai, kurie suinteresuoti laikyti detales paslaptyje, o Maskvos derybininkas K. Dmitrijevas.
„Paskelbta informacija sukėlė nepasitenkinimą Ukrainoje ir Europoje. Iš esmės toks nutekinimas naudingas Kyjivui. Kodėl K. Dmitrijevas tai padarė? Sunku pasakyti. Dezinformacijos akcija? Noras pasipuikuoti, koks jis įtakingas ir gali paveikti amerikiečius? Kaip bebūtų, tai buvo labai avantiūristiškas poelgis, kuris be abejo atsilieps būsimiems K. Dmitrijevo kontaktams su JAV“, – sakė A. Friedmanas.
„Kyjivas dabar naudojasi proga ir skelbia, kad nesutiks su jokiomis kapituliaciją primenančiomis sąlygomis – pozicija, kuri leidžia V. Zelenskiui nukreipti dėmesį nuo korupcijos skandalo. Žodžiu, viskas sukasi aplink planą, bet štai apie patį planą ir jo turinį mes iki šiol beveik nieko nežinome“, – komentavo apžvalgininkas.
Ne planas, o kūryba
Publicistas ir politikos apžvalgininkas Igoris Eidmanas sakė, kad žiniasklaidoje paviešintos „plano“ detalės apskritai yra mitas. Anot jo, visiškai aišku, kad tokio turinio susitarimą atmestų ir Ukraina, ir Europa, o JAV negalėtų nieko priversti elgtis kitaip. „Tai beprasmiška Rusijos agentų Dmitrijevas – Witkoffas dueto kūryba, kurią jie nutekino žiniasklaidai, mėgindami jai suteikti bent kokį nors kvazi oficialumą“, – pareiškė I. Eidmanas.
Jo nuomone, labiausiai tikėtina, kad JAV iš tiesų dar vis kuria konkrečių pasiūlymų sąrašą, bet jokio plano nutekinimo negalėjo būti, nes plano paprasčiausiai nėra.
K. Dmitrijevas pateikė savo reikalavimus, o S. Witkoffas su jais nulėkė pas D. Trumpą. Šis kaip visada nieko nesuprato ir palingavo galva.
Mėgstantis sarkastiškai apžvelgti politikos aktualijas rašytojas ir šį kartą pateikė vaizdingą įvykių scenarijų: „K. Dmitrijevas pateikė savo reikalavimus, o S. Witkoffas su jais nulėkė pas D. Trumpą. Šis kaip visada nieko nesuprato ir palingavo galva. Tada pas jį atbėgo M. Rubio ir paaiškino, kad tokio plano įgyvendinti neįmanoma ir D. Trumpas netrukus apie visa tai pamiršo“.
I. Eidmanas sakė, kad aptarinėjamas „planas“ nereikalingas net Kremliui arba reikalingas ne tam, kad būtų įgyvendintas, o vien tam, kad sukiršintų tarpusavyje JAV ir ukrainą. „Todėl jį parašė įgaliojimų neturintis K. Dmitrijevas ir nuo jo čia pat atsižegnojo Maška Zacharova iš URM. V. Putinas puikiai supranta, kad Ukraina nesutiks su kapituliacijai tolygiu planu ir tikisi, kad tai taps preteękstu D. Trumpui nustoti remti Kyjivą. Šis „gudrus“ sumanymas turi trūkumą – tokio plano nepriims ir JAV“, – teigė apžvalgininkas.