Vykstantis į Mar-a-Lago Zelenskis ragina sąjungininkus toliau daryti spaudimą Rusijai

„Dabar yra vienos aktyviausių diplomatinių dienų šiais metais, ir iki Naujųjų metų galima daug ką nuspręsti, – parašė V. Zelenskis socialinėje žiniasklaidoje nusileidęs Jungtinėse Valstijose. – Mes darome viską, kad tai pasiektume, bet ar sprendimai bus priimti, priklauso nuo mūsų partnerių – tų, kurie padeda Ukrainai, ir tų, kurie daro spaudimą Rusijai, kad rusai pajustų savo agresijos pasekmes.“
Planuojama, kad V. Zelenskis ir D. Trumpas 13 val. vietos laiku (20 val. Lietuvos laiku) surengs derybas prezidento Mar-a-Lago rezidencijoje Palm Byče, kur aptars dedamas pastangas nutraukti karą. Po to Ukrainos prezidentas apie susitikimą turėtų informuoti Europos partnerius.
Kadangi Rusijos atakos prieš Ukrainą nesiliauja, Kyjivui reikia daugiau oro gynybos raketų, sakė V. Zelenskis.
„Vien šią savaitę [Rusija] paleido daugiau kaip 2 100 atakos bepiločių orlaivių, apie 800 valdomų aviacinių bombų ir 94 įvairaus tipo raketas, – sakė jis. – Visa tai buvo nukreipta prieš mūsų žmones, prieš pačią gyvybę ir viską, kas palaiko jos normalų funkcionavimą – visų pirma prieš mūsų energetikos infrastruktūrą.“
Apie 500 Rusijos bepiločių orlaivių ir 40 raketų vien šeštadienį buvo nutaikyta į Ukrainos energetikos objektus ir civilinę infrastruktūrą, sakė V. Zelenskis, pranešdamas apie elektros ir šilumos tiekimo sutrikimus, kuriuos patyrė tūkstančiai namų ūkių.
„Mūsų remonto brigados, energetikos darbuotojai ir Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojai dirba tiesiogine prasme 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, kad apsaugotų gyvybes ir atkurtų elektros energijos tiekimą“, – sakė jis.