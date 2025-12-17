Jei Putinas atmes taikos susitarimą, Rusija sulauks naujų JAV sankcijų

„Bloomberg“ šaltinių teigimu, JAV svarsto tokias priemones kaip sankcijos Rusijos vadinamojo „šešėlinio laivyno“ tanklaiviams, naudojamiems Maskvos naftai transportuoti, taip pat sankcijos šiuos sandorius padedantiems vykdyti prekybininkams.
Jie pridūrė, kad šios naujos ribojamosios priemonės gali būti paskelbtos jau šią savaitę.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas šiuos planus aptarė susitikime su Europos šalių ambasadorių grupe šios savaitės pradžioje.
„Prezidentas Trumpas yra taikos prezidentas, ir aš pakartojau, kad jo vadovaujama Amerika toliau teiks pirmenybę karui Ukrainoje užbaigti“, – platformoje „X“ po susitikimo rašė JAV iždo sekretorius.
Tuo pačiu metu šaltiniai įspėjo, kad galutinis žodis dėl naujų sankcijų priklausys JAV prezidentui Donaldui Trumpui.
JAV iždo departamentas šio pranešimo kol kas nekomentavo.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Didžiojo septyneto (G7) šalys ir Europos Sąjunga derasi dėl Rusijos naftos kainų ribojimo pakeitimo visišku draudimu teikti su rusiškos naftos eksportu susijusias jūrų transporto paslaugas.