 Baltieji rūmai: JAV ir Rusijos delegacijos Majamyje surengs derybas dėl Ukrainos

2025-12-18 06:49
BNS inf.

JAV ir Rusijos pareigūnai šį savaitgalį Majamyje susitiks naujoms deryboms dėl prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) plano, kaip užbaigti karą Ukrainoje, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė vienas Baltųjų rūmų pareigūnas.

Baltieji rūmai: JAV ir Rusijos delegacijos Majamyje surengs derybas dėl Ukrainos / K. Kormilitsyna / ZUMAPRESS.com nuotr.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę pasidžiaugė pažanga per dvi dienas Berlyne vykusius Kyjivo ir D. Trumpo pasiuntinių susitikimus, kartu perspėdamas, kad Maskva ruošiasi naujiems karo metams.

Tikimasi, kad iš JAV pusės dalyvaus D. Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir svainis Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris), o V. Putino ekonomikos pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas turėtų būti Rusijos delegacijoje, pranešė leidinys „Politico“.

Baltųjų rūmų pareigūnas nepateikė informacijos apie JAV ir Rusijos komandas.

Pastarosiomis savaitėmis vyko aktyvi tarptautinė diplomatija, siekiant nutraukti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos invaziją: lapkritį S. Witkoffas ir J. Kushneris Kremliuje susitiko su V. Putinu, o Berlyne – su ukrainiečiais ir Europos lyderiais.

Tačiau išlieka didelių nesutarimų tarp visų šalių.

Ukraina ir Jungtinės Valstijos teigia, kad padaryta pažanga sprendžiant klausimą dėl būsimų saugumo garantijų Kyjivui, tačiau nesutariama dėl to, kokią teritoriją Ukraina turės atiduoti.

Tuo tarpu V. Putinas trečiadienį pareiškė, kad Maskva „tikrai“ pasieks savo tikslų kare, įskaitant teritorijų, kurias ji laiko savo nuosavybe, užgrobimą.

Šiame straipsnyje:
JAV
Baltieji rūmai
Rusija
Majamis
derybos
karas Ukrainoje

