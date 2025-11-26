Tailando teismas išdavė „Mis Visatos“ bendrasavininkės arešto orderį

Šių metų „Mis Visata“ konkursas baigėsi praėjusią savaitę po skandalų, įskaitant renginio vedėjo pykčio priepuolį ir kaltinimus seksizmu.
Tačiau po to, kai „Mis Meksika“ buvo karūnuota nugalėtoja, naujas pasipiktinimas smogė Anne Jakapong Jakrajutatip – jos vadovaujama „JKN Global Group“ yra viena iš konkurso savininkių.
Antradienį Pietų Bankoko civilinis teismas išdavė A. Jakapong Jakrajutatip arešto orderį po to, kai plastikos chirurgas apkaltino ją sukčiavimu ir informacijos slėpimu įtikinėjant jį investuoti į JKN 2023 metais.
„Atsakovė kvietė (ieškovą) investuoti žinodama, kad negalės grąžinti pinigų per nustatytą laiką“, – sakoma teismo pareiškime, kuriuo trečiadienį pasidalinta su AFP.
Nuosprendis byloje turėjo būti paskelbtas antradienį, tačiau A. Jakapong Jakrajutatip nepasirodė teisme, o orderis buvo išduotas, nes jos elgesys „gali būti interpretuojamas kaip pabėgimas“, sakoma pranešime.
Teismas nuosprendžio paskelbimą perkėlė į gruodžio 26 dieną, tačiau kai kurios vietos žiniasklaidos priemonės pranešė, kad A. Jakapong Jakrajutatip išvyko į Meksiką, pasklidus gandams apie didėjančias finansines problemas.
Anksčiau šiemet „Mis Visatos“ organizacija savo pareiškime teigė, kad „šis teisinis procesas yra visiškai atskiras“ nuo jos veiklos.
Penktadienį Bankoke baigėsi 2025 metų „Mis Visatos“ konkursas, kurį vainikavo viešas konkurso vedėjo vyro ir galiausiai nugalėjusios „Mis Meksikos“ Fatimos Bosch ginčas.
Tiesiogiai transliuojamame renginyje vedėjas išskyrė ją dėl to, kad ji nepaskelbė reklaminio turinio, ir, teigiama, pavadino ją „kvaila“, o tai paskatino F. Bosch pasišalinti iš renginio.
Po verksmingos spaudos konferencijos jis atsiprašė, nors į jo elgesį atkreipė dėmesį Meksikos prezidentė Claudia Sheinbaum, kuri pagyrė savo tautietę už pasisakymą.
Konkursas „Mis Visata“ anksčiau priklausė JAV prezidentui Donaldui Trumpui.
A. Jakapong Jakrajutatip įmonė „JKN Global Group“ 2022 metais jį nusipirko už 20 mln. dolerių (17,2 mln. eurų), tačiau vėliau pusę akcijų pardavė Meksikos įmonei „Legacy Holding Group USA“ už 16 mln. dolerių (13,7 mln. eurų).
2024 metais Tailando vertybinių popierių birža išbraukė JKN akcijas iš prekybos, nes bendrovė nepateikė finansinių ataskaitų ir buvo nustatyta, kad ji jas suklastojo.
