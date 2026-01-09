Šiaurės Korėjos lyderis pasižadėjo besąlygiškai remti Putiną

Šiaurės Korėja pasiuntė tūkstančius karių kovoti už Rusiją, teigia Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos agentūros, Maskvai tęsiant beveik ketverius metus trunkančią invaziją į Ukrainą.
Laiške, kurį išplatino Šiaurės Korėjos valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA), Kim Jong Unas teigė jaučiantis „tikrus draugiškus santykius“ iš V. Putino pusės ir vertinantis jų ryšius kaip pačius brangiausius.
Glaudus bendradarbiavimas tarp abiejų šalių tęsis įvairiose srityse ir ateityje, rašė Kim Jong Unas.
„Aš besąlygiškai gerbsiu ir besąlygiškai remsiu visą Jūsų politiką ir sprendimus, ir esu pasiryžęs visada būti su Jumis dėl Jūsų ir Jūsų Rusijos, – pareiškė jis. – Šis pasirinkimas bus pastovus ir nuolatinis.“
Šis laiškas buvo atsakymas į Rusijos lyderio atsiųstą laišką, kurio valstybinė žiniasklaida nepaviešino.
Abu lyderiai taip pat apsikeitė žinutėmis Naujųjų metų proga. Kim Jong Unas tuomet pareiškė, kad Šiaurės Korėja ir Rusija dalijosi „krauju, gyvybe ir mirtimi“ kare Ukrainoje.
Putinas savo ruožtu gyrė „nenugalimą draugystę“ tarp abiejų šalių, pranešė KCNA.
Pastaraisiais metais Pchenjanas suintensyvino raketų bandymus – analitikų nuomone, tuo siekiama pagerinti tikslaus smūgiavimo pajėgumus, mesti iššūkį Jungtinėms Valstijoms bei Pietų Korėjai ir išbandyti ginklus prieš eksportuojant juos į Rusiją.
Be karių siuntimo kovoti už Rusiją, Pchenjanas taip pat siunčia artilerijos sviedinius, raketas ir ilgojo nuotolio raketų sistemas.
Mainais Rusija Šiaurės Korėjai teikia finansinę pagalbą, karines technologijas, maisto ir energijos išteklius, teigia analitikai.
