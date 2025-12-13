Šiaurės Korėja pripažino siuntusi karius išminuoti Rusijos Kursko srities

2024 metų pabaigoje Šiaurės Korėja pasiuntė tūkstančius karių ir konteinerius su ginklais, kad padėtų Rusijai išstumti Ukrainos pajėgas iš vakarinės Kursko srities.
Pietų Korėjos vertinimais, per šį puolimą žuvo mažiausiai 600 Šiaurės Korėjos karių ir dar tūkstančiai buvo sužeisti.
Analitikai teigia, kad mainais Rusija teikia Pchenjanui finansinę pagalbą, karines technologijas, maisto ir energijos atsargas. Pasak jų, tokiu būdu ši diplomatiškai izoliuota valstybė gali apeiti griežtas tarptautines sankcijas, taikomas dėl jos branduolinės programos.
Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas (Kim Čen Unas), kurį citavo Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA), teigė, kad kariai pertraukų metu, vykdydami išminavimo darbus, rašė „laiškus savo gimtosioms gyvenvietėms ir kaimams“.
KCNA nurodė, kad Kim Jong Unas penktadienį surengtoje ceremonijoje pareiškė, jog šis karių pulkas Kursko srityje išbuvo 120 dienų. Pasak Pchenjano, penktadienį surengta ceremonija buvo skirta pagerbti iš Rusijos grįžusį pulką.
Pranešama, kad operacija prasidėjo rugpjūtį, o jos metu žuvo mažiausiai devyni Pchenjano pulko nariai.
Pasak KCNA, Kim Jong Unas pabrėžė, kad visi pulko nariai pademonstravo didvyriškumą įveikdami, jo teigimu, neįsivaizduojamus sunkumus.
„Jūs visi, ir karininkai, ir kareiviai, demonstravote didžiulį didvyriškumą, beveik kasdien įveikdami neįsivaizduojamą protinę ir fizinę naštą“, – pareiškė Kim Jong Unas.
Pasak Pchenjano, kariuomenei „per mažiau nei tris mėnesius pavyko padaryti stebuklą – pavojingos zonos teritoriją paversti saugia ir patikima“.
Balandį Pchenjanas pirmą kartą patvirtino, kad dislokavo savo karius Rusijoje, kad paremtų Maskvą jos kare Ukrainoje, ir pripažino, kad dalis jo karių žuvo mūšiuose.