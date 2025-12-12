Kimas išgyrė Ukrainoje už Rusiją kovojančius karius, žada išnaikinti „blogį“

Tris dienas trukusiame režimo centrinio komiteto posėdyje buvo aptarti svarbiausi politikos klausimai ir planai dėl valdančiosios partijos suvažiavimo, kuris turėtų įvykti 2026 metų pradžioje – pirmojo Šiaurės Korėjoje per penkerius metus.
Ketvirtadienį baigdamas posėdį Kim Jong Unas pasmerkė kai kurių pareigūnų „neteisingą ideologinį požiūrį ir neaktyvų bei neatsakingą požiūrį į darbą“, pranešė valstybinė Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA).
Jis paragino pareigūnus „labiau pasitikėti ir drąsiau rūpintis mūsų idėjos ir kovos ateitimi“.
Valstybinė žiniasklaida neminėjo konkrečių pažeidimų, nors teigė, kad valdančioji partija pastaruoju metu atskleidė daugybę nukrypimų nuo drausmės atvejų, turėdama omeny korupciją.
Šiaurės Korėjos lyderis negailėjo pagyrų Pchenjano kariams, kartu su Rusija kovojantiems prieš Ukrainą, kurių, Pietų Korėjos vertinimais, žuvo mažiausiai 600, o dar tūkstančiai patyrė sužeidimų.
Anot Kim Jong Uno, jų pastangos „parodė pasauliui mūsų kariuomenės ir valstybės, kaip amžinai pergalingos kariuomenės ir tikros tarptautinio teisingumo gynėjos, prestižą“.
Analitikai sako, kad Pchenjanas mainais už karių siuntimą iš Rusijos gauna finansinę pagalbą, karines technologijas, maisto ir energijos atsargas.
Kim Jong Unas taip pat teigė besidžiaugiantis šiais metais dėtomis pastangomis modernizuojant šalies gynybą didžiųjų pasaulinių geopolitinių ir technologinių pokyčių akivaizdoje.
Pchenjano centrinis komitetas pradėjo posėdžiauti antradienį, tą pačią dieną, kai Šiaurės Korėja paleido artilerijos salvę iš daugkartinių raketų paleidimo sistemos, kuri, analitikų teigimu, gali būti panaudota smogti Pietų Korėjai.