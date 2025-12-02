Rusija pažeidinėja Šiaurės Korėjai taikomas sankcijas, kurias pati palaikė

Pastaruosius aštuonerius metus Rusija ir kitos JT Saugumo Tarybos narės taikė ekonomines sankcijas Šiaurės Korėjai dėl vykdomų branduolinio ginklo bandymų. Naftos produktų eksportas į Šiaurės Korėją buvo apribotas iki 500 tūkst. barelių per metus vienai šaliai.
Tačiau nuo plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 m. pradžios vis labiau izoliuojama Rusija išplėtė ekonominius ir saugumo ryšius su Šiaurės Korėja. Abi šalys palaiko visapusišką bendradarbiavimą, kurio pagrindu Pchenjanas tiekia karius ir ginklus Maskvos vykdomam karui mainais į, be kita ko, didesnes eksportuojamos naftos apimtis.
Nutekėję finansiniai dokumentai, kuriuos gavo „IStories“ – Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimų projekto (angl. Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) partneris Rusijoje – atskleidė, kaip Maskva supaprastino naftos eksportą į Šiaurės Korėją slaptais mokėjimo kanalais.
Pernai Jungtinės Karalystės tyrėjų grupės „Open Source Centre“ atliktas tyrimas parodė, kad per devynis 2024 m. mėnesius Rusijos naftos eksporto į Šiaurės Korėją apimtys daugiau nei dvigubai viršijo metinę kvotą.
Palydovinėse nuotraukose užfiksuota, kad Šiaurės Korėjos tanklaiviai plaukė į Rusijos Tolimųjų Rytų uostą daugiau nei 40 kartų. Skaičiuojama, kad jie nuplukdė viso apie 1,3 mln. barelių naftos produktų.
Remiantis „IStories“ gautais muitinės duomenimis, Rusija naftos produktus į Šiaurės Korėją gabeno ir geležinkeliais – vien 2024 m. traukiniais pervežta mažiausiai 315 tūkst. barelių.
Vienas didžiausių eksportuotojų buvo Tolimųjų Rytų mieste Vladivostoke įsikūrusi bendrovė „Inrostopt“, kurios oficialiai nurodoma pagrindinė veikla – prekyba alumi.
Pernai „Inrostopt“ pajamos stipriai išaugo. Bendrovės ataskaitose nurodytos 2024 m. gautos pajamos sudarė 666 mln. rublių (apie 7 mln. eurų), t. y. 350 kartų daugiau nei 2021 m.
ELTA primena, kad keli tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių 2024–2025 m. žiemą padėjo sustabdyti Ukrainos puolimą Rusijos Kursko srityje. Šiaurės Korėja taip pat yra svarbi artilerijos šaudmenų ir raketų tiekėja Maskvai. 2024 m. abi šalys pasirašė partnerystės susitarimą, į kurį įtrauktos nuostatos, numatančios abipusę karinę paramą.
