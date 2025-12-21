JAV ir Ukrainos delegacijos derybas Majamyje pavadino produktyviomis

„Ukrainos delegacija surengė produktyvių ir konstruktyvių susitikimų su Amerikos ir Europos partneriais“, – sakoma pareiškime.
Juo pasidalijo Ukrainos vyriausiasis derybininkas Rustemas Umerovas ir Jungtinėms Valstijoms atstovaujantis Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas).
Deryboms tarpininkavo JAV specialusis pasiuntinys S. Witkoffas ir prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris).
Jie atskirai vedė derybas su Ukrainos ir Europos pareigūnais bei Rusijos pasiuntiniu Kirilu Dmitrijevu, į Majamį atvykusiu šeštadienį.