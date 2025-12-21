 JAV ir Ukrainos delegacijos derybas Majamyje pavadino produktyviomis

JAV ir Ukrainos delegacijos derybas Majamyje pavadino produktyviomis

apie proveržį nepraneša
2025-12-21 23:04
BNS inf.

JAV ir Ukrainos delegacijos sekmadienį paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame tris dienas trukusius susitikimus Majamyje dėl Rusijos karo Ukrainoje nutraukimo apibūdino kaip „produktyvius ir konstruktyvius“, tačiau nepranešė apie proveržį derybose.

Steve'as Witkoffas
Steve'as Witkoffas / AP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Ukrainos delegacija surengė produktyvių ir konstruktyvių susitikimų su Amerikos ir Europos partneriais“, – sakoma pareiškime.

Juo pasidalijo Ukrainos vyriausiasis derybininkas Rustemas Umerovas ir Jungtinėms Valstijoms atstovaujantis Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas).

Deryboms tarpininkavo JAV specialusis pasiuntinys S. Witkoffas ir prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris).

Jie atskirai vedė derybas su Ukrainos ir Europos pareigūnais bei Rusijos pasiuntiniu Kirilu Dmitrijevu, į Majamį atvykusiu šeštadienį.

Šiame straipsnyje:
derybos
Majamis
JAV
Ukraina
karas Ukrainoje

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų