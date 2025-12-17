Pristatytas pirmasis planas būsto krizei ES spręsti

Skaičiai stulbinantys: 27 šalių bloke beveik 1,3 mln. žmonių neturi būsto – tai viršija Briuselio gyventojų skaičių.
Eurostato duomenimis, per pastaruosius 15 metų būsto kainos išaugo 60 proc., o nuomos kainos – beveik 30 procentų.
„Būsto įperkamumas yra viena iš aktualiausių problemų Europoje“, – sakė Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Teresa Ribera spaudos konferencijoje, kurioje pristatė naująjį ES „įperkamo būsto planą“.
Tarp siūlomų priemonių ES vykdomoji valdžia planuoja teisės aktus, kuriems turėtų pritarti valstybės narės ir jų parlamentai, kuriais būtų siekiama apriboti trumpalaikę nuomą, pavyzdžiui, „Airbnb“, ypač turistinėse vietovėse, kur kyla vietos gyventojai nepasitenkinimas dėl nuomos kainų kilimo.
Briuselis taip pat siekia skatinti statybas, tačiau ne per kvotas ar kainų ribojimą.
Vietoj to ES vykdomoji institucija tikisi spręsti darbo jėgos trūkumo problemą, vykdydama didelio masto stažuočių programas ir sušvelnindama kai kurias aplinkosaugos taisykles, kad būtų pagreitintas statybos leidimų išdavimas.
Taip pat siekiama palengvinti viešąsias investicijas į statybą ir pritraukti privatų kapitalą, kuris, jos skaičiavimais, iki 2029-ųjų galėtų padėti į šį sektorių investuoti iki 375 mlrd. eurų.
EK skaičiavimais, Bendrijai kasmet reikia daugiau nei dviejų milijonų naujų namų, kad būtų patenkinta paklausa.
