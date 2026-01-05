ES ragina gerbti Venesuelos žmonių valią ir tarptautinę teisę

Pareiškime visi veikėjai raginami laikytis rimties ir santūrumo, kad būtų išvengta eskalacijos ir būtų užtikrintas taikus krizės sprendimas.
„ES primena, kad bet kokiomis aplinkybėmis turi būti laikomasi tarptautinės teisės ir Jungtinių Tautų Chartijos principų“, – sakoma K. Kallas pareiškime ir pridurdama, kad Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nariai turi ypatingą atsakomybę laikytis šių principų, kuriais remiasi tarptautinė saugumo architektūra.
Ji pakartojo ES poziciją, kad Nicolasas Maduro nėra teisėtas demokratiškai išrinktas prezidentas, ir ES pasisako už taikų Venesuelos vadovaujamą perėjimą prie demokratijos.
„Venesuelos žmonių teisė spręsti savo ateitį turi būti gerbiama“, – sakė K. Kallas.
ES užsienio politikos vadovė pabrėžė, kad ir ES prioritetas yra kova su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir narkotikų kontrabanda, keliančiais didelę grėsmę saugumui visame pasaulyje.
„Kartu ES pabrėžia, kad šie iššūkiai turi būti atremiami nuolat bendradarbiaujant, visapusiškai laikantis tarptautinės teisės ir teritorinio vientisumo bei suvereniteto principų“, – parašė ji.
Pasak K. Kallas, Europos Sąjunga „palaiko glaudžius ryšius su Jungtinėmis Valstijomis, taip pat su regioninėmis ir tarptautinėmis partnerėmis, kad remtų ir palengvintų dialogą su visomis susijusiomis šalimis, siekiant derybų būdu pagrįsto, demokratinio, įtraukaus ir taikaus krizės sprendimo, kurį inicijuotų venesueliečiai“.
K. Kallas pabrėžė, kad pagarba Venesuelos žmonių valiai yra vienintelis būdas atkurti demokratiją Venesueloje.
„Šiuo kritiniu metu labai svarbu, kad visi veikėjai visapusiškai gerbtų žmogaus teises ir tarptautinę humanitarinę teisę. Visi šiuo metu Venesueloje sulaikyti politiniai kaliniai turi būti besąlygiškai paleisti“, – sakė ji ir pridūrė, kad ES valstybių narių konsulinės įstaigos glaudžiai bendradarbiauja, kad apsaugotų ES piliečių, įskaitant neteisėtai Venesueloje sulaikytus asmenis, saugumą.
JAV anksti šeštadienį sudavė smūgius į Karakasą ir sučiupo Venesuelos prezidentą Nicolasą Maduro ir jo žmoną, jie buvo išskraidinti iš šalies ir stos prieš teismą Niujorke. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad pereinamuoju laikotarpiu JAV valdys Venesuelą, tai pavesta aukštiems JAV pareigūnams, įskaitant valstybės sekretorių Marką Rubio ir gynybos sekretorių Pete‘ą Hegsethą bei jų komandas.
