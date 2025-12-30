ES: Kinija vykdydama pratybas netoli Taivano kelia pavojų tarptautinei taikai

Pratybos „dar labiau didina įtampą abipus sąsiaurio“, pareiškime teigė ES užsienio reikalų atstovė.
Taika ir stabilumas Taivano sąsiauryje yra strategiškai svarbūs regioniniam ir pasauliniam saugumui bei klestėjimui“, sakė Anitta Hipper (Anita Hiper).
„Pakartojame savo raginimus elgtis santūriai ir vengti bet kokių veiksmų, kurie galėtų dar labiau padidinti įtampą", – pridūrė ji.
Tuo metu Prancūzija pareiškė esanti labai susirūpinusi dėl didelio masto Kinijos karinių pratybų netoli Taivano ir paragino susilaikyti nuo bet kokio eskalavimo.
„Prancūzija ragina visas šalis susilaikyti nuo bet kokios eskalacijos“, – pareiškė Užsienio reikalų ministerija, pridurdama, kad taika ir stabilumas Taivano sąsiauryje yra „būtini pasauliniam saugumui ir klestėjimui“.
Vokietija taip pat išreiškė susirūpinimą dėl šių didelio masto karinių pratybų, teigdama, kad jos „didina įtampą ir kelia pavojų stabilumui Taivano sąsiauryje“.
„Taika ir stabilumas Taivano sąsiauryje yra strategiškai svarbūs regioniniam ir tarptautiniam saugumui bei klestėjimui“, – teigė Užsienio reikalų ministerija.
„Bet koks status quo pakeitimas turi būti taikus ir abipusiai sutartas. Vokietijos vyriausybė ragina laikytis santūrumo ir vesti dialogą", – pridūrė ji.
Kinija, kuri teigia, kad savarankiškasis Taivanas yra jos teritorijos dalis, pirmadienį pradėjo pratybas, kurios, jos teigimu, imituos pagrindinių salos uostų blokadą.
Jėgos demonstravimas prasidėjo po to, kai JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija patvirtino naują svarbų ginklų paketą Taivanui.
Jungtinės Valstijos dešimtmečius yra įsipareigojusios užtikrinti Taivano savigyną, tačiau tiesiai nepasako, ar pati JAV kariuomenė įsikištų invazijos atveju.
Naujausi komentarai