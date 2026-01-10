Popiežius kardinolams: išklausykite lytinio išnaudojimo aukas

Baigiamojoje kalboje po dvi dienas trukusios uždaros konsistorijos amerikiečių kilmės popiežius sakė, kad kunigų vykdomas vaikų ir pažeidžiamų suaugusiųjų išnaudojimas vis dar yra Katalikų bažnyčios žaizda.
„Išklausymas yra nepaprastai svarbus, – pasak Vatikano stenogramos, sakė Leonas XIV. – Negalime užmerkti nei akių, nei širdžių.“
Jis pažymėjo, kad piktnaudžiavimas nebuvo konkreti diskusijų tema konsistorijoje – pirmojoje nuo tada, kai jis gegužę po popiežiaus Pranciškaus mirties perėmė vadovavimą 1,4 milijardo pasaulio katalikų.
Tačiau Leonas XIV sakė norėjęs tai iškelti savo baigiamojoje kalboje, teigdamas, kad ši bėda yra „problema, kuri dar ir šiandien daug kur yra tikra žaizda Bažnyčios gyvenime“.
„Norėčiau pasakyti ir paraginti jus pasidalyti tuo su vyskupais: daug kartų aukų skausmą padidino tai, kad jos nebuvo priimtos ir išklausytos“, – sakė jis.
Negalime užmerkti nei akių, nei širdžių.
„Pats piktnaudžiavimas sukelia gilią žaizdą, kuri gali trukti visą gyvenimą, – kalbėjo pontifikas. – Tačiau dažnai skandalas Bažnyčioje kyla dėl to, kad durys buvo uždarytos, o aukos nebuvo priimtos.“
Jis pridūrė: „Viena auka man neseniai pasakė, jog jai skaudžiausia buvo tai, kad nė vienas vyskupas nenorėjo jos išklausyti.“
Vatikane trečiadienį ir ketvirtadienį vykusioje konsistorijoje dalyvavo apie 170 kardinolų; jie aptarė būsimą kryptį Bažnyčiai.
Leonas XIV pakvietė juos vėl susitikti birželio pabaigoje; Vatikanas nurodė, kad tai taps kasmetiniu renginiu.
Naujausi komentarai