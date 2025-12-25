Popiežius ragina Rusiją ir Ukrainą derėtis tiesiogiai

„Tegul susijusios šalys, padedamos ir remiamos tarptautinės bendruomenės, randa drąsos įsitraukti į nuoširdų, tiesioginį ir pagarbų dialogą,“ – Vatikane sakydamas Kalėdų sveikinimą sakė pontifikas.
Rusijos ir Ukrainos pareigūnai pastaruoju metu atskirai kalbėjosi su JAV derybininkais apie pasiūlymus užbaigti 2022 m. vasarį Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą.
Kalėdų mišių metu Šv. Petro bazilikoje popiežius taip pat pasmerkė beprasmiškų karų žalą. Jis kalbėjo ir apie situaciją Gazos Ruože.
„Kaip galime negalvoti apie palapines Gazoje, kurios stovi lietuje, vėjyje ir šaltyje?“, – sakė popiežius Leonas XIV.
Pontifikas pabrėžė, kad vis dar tebevykstantys ar pasibaigę karai palieka tik griuvėsius ir atviras žaizdas.
Padėtį karo nuniokotame Gazos Ruože, kur daugelis palestiniečių neteko namų, pastarosiomis dienomis dar labiau apsunkino blogi orai.
Anksčiau Jungtinės Tautos paskelbė, kad apie 1,3 mln. žmonių Gazos Ruože reikia pastogės ir perspėjo apie hipotermijos grėsmę šąlant orams.