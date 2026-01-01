Popiežius pradėjo 2026-uosius raginimu siekti taikos

Pontifikas ketvirtadienį aukojo Naujųjų metų mišias Šv. Petro bazilikoje, o vėliau perskaitė specialią vidurdienio maldą, pažymėjęs, kad sausio 1-oji yra bažnyčios Pasaulinė taikos diena.
„Melskimės visi kartu už taiką: pirmiausia tarp tautų, sukruvintų konfliktų ir kančių, bet taip pat ir savo namuose, šeimose, sužeistose smurto ar skausmo“, – sakė jis.
Po įtempto Kalėdų laikotarpio Leonas XIV turi kelias poilsio dienas prieš sausio 6-ąją, kai minima Trijų Karalių šventė. Tą dieną jis taip pat oficialiai užbaigs Šventuosius metus – kartą per ketvirtį amžiaus vykstančią šventę, kuri į Romą pritraukė milijonus piligrimų.
Iškart po to jis pirmininkaus dviejų dienų trukmės visos Kardinolų kolegijos susitikimui.
Leonas XIV atgaivina tradiciją, kurios popiežius Pranciškus iš esmės vengė, retkarčiais sukviesti kardinolus, kad paprašytų jų patarimo, kaip vadovauti 1,4 mlrd. narių turinčiai Katalikų Bažnyčiai.
Naujausi komentarai