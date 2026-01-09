Popiežius Leonas: karas grįžo į madą

„Diplomatiją, skatinančią dialogą ir siekiančią sutarimo tarp visų šalių, keičia diplomatija, pagrįsta jėga, kurią naudoja pavieniai asmenys arba sąjungininkų grupės.
„Karas grįžo į madą ir plinta uolumas kariauti“, – teigė pirmasis amerikietis popiežius.
Leonas perspėjo, kad po Antrojo pasaulinio karo nustatytas principas, „draudžiantis tautoms naudoti jėgą pažeidžiant kitų sienas, buvo visiškai pakirstas“.
„Taika siekiama per ginklus kaip sąlygą įtvirtinti savo viešpatavimą. Tai didžiulė grėsmė teisinės valstybės principui, kuris yra visų taikaus civilinio sambūvio pamatas“, – sakė jis.
Pontifikas atkreipė dėmesį į „daugiašališkumo silpnumą“ kaip „ ypatingą susirūpinimą tarptautiniu lygiu keliantį“ dalyką.
Jis teigė, kad tarptautinės humanitarinės teisės laikymasis yra „įsipareigojimas, kurį prisiėmė valstybės“, ir kad tokia teisė „visada turi viršenybę prieš kariaujančiųjų ambicijas“.
„Negalime ignoruoti, kad ligoninių, energetikos infrastruktūros, namų ir vietų, būtinų kasdieniam gyvenimui, sunaikinimas yra rimtas tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas“, – sakė jis.
