Paviešinus liūdnai pagarsėjusio seksualinio nusikaltėlio dokumentus – kritikos banga

JAV teisingumo departamento paviešinta medžiaga apima nuotraukas, kuriose užfiksuotas eksprezidentas Billas Clintonas ir kiti garsūs J. Epsteino socialinės aplinkos žmonės, tarp jų – Mickas Jaggeris ir Michaelas Jacksonas. Tačiau tai, kad daugybė dokumentų buvo užtušuoti, o medžiagos paviešinimą kontroliavo prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai, pakurstė įtarimus dėl aukšto lygio nuslėpimo.
Jei jie tai šalina, pabandykite įsivaizduoti, kiek dar visko jie bando nuslėpti.
Demokratai šeštadienį pareikalavo pateikti atsakymus, kuomet viena nuotrauka, kurioje matyti D. Trumpas, nebebuvo matoma tarp teisingumo departamento internete paskelbtos medžiagos.
„Jei jie tai šalina, pabandykite įsivaizduoti, kiek dar visko jie bando nuslėpti“, – pareiškė aukšto rango demokratas Chuckas Schumeris ir kartu pažymėjo, kad tai „galėtų būti vienas iš didžiausių nuslėpimo atvejų Amerikos istorijoje“.
Tarp daugybės užtušuotų skyrių vienas 119 puslapių ilgio dokumentas pavadinimu „Didžioji žiuri–NY“ (angl. „Grand Jury–NY“) buvo visiškai užtušuotas.
J. Epsteino auka Jess Michaels sakė, kad praleido daugybę valandų tyrinėdama dokumentus, kad rastų savo pareiškimą ir pokalbius iš to laikotarpio, kai ji paskambino į FTB pranešimų liniją.
„Nerandu nė vieno iš jų“, – transliuotojui CNN teigė ji. J. Michaels klausė, „ar tai geriausia, ką gali padaryti vyriausybė? Net ir Kongreso įstatymas neužtikrina teisingumo mūsų atžvilgiu“.
Nepaisant to, dokumentai suteikia šiek tiek informacijos apie gėdą užsitraukusio finansininko artimus ryšius su turtingais, žinomais ir įtakingais žmonėmis, tarp kurių yra ir D. Trumpas, kuris kadaise buvo artimas jo draugas.
Mažiausiai viename dokumente yra dešimtys iš dalies uždengtų nuotraukų, kuriose matyti nuogos arba mažai rūbų vilkinčios figūros. Anksčiau nematytose buvusio princo Andrew nuotraukose jis matomas gulintis ant penkių moterų kelių. Kitose nuotraukose B. Clintonas užfiksuotas besiilsintis sūkurinėje vonioje ir plaukiojantis šalia tamsiaplaukės moters, kuri, regis, yra J. Epsteino bendrininkė Ghislaine Maxwell.
Aukų privatumas
Kai D. Trumpo padėjėjai įgėlė B. Clintonui dėl šių nuotraukų, jo atstovas pareiškė, kad Baltieji rūmai „neslėpė šių dokumentų daug mėnesių vien tam, kad paskelbtų jas vėlyvą penktadienio vakarą, jog apsaugotų Billą Clintoną. Jie nori apsaugoti pačius save.“
Tarp dokumentų buvo ranka rašytų raštelių, kuriuose vartojamos tokios frazės, kaip „turiu jam moterį“ ir „[redaguota] turi merginą šiam vakarui“.
Kongresmenas respublikonas Thomas Massie, kuris jau seniai ragina paskelbti visus dokumentus, nurodė, kad medžiagos paviešinimas „šiurkščiai pažeidžia įstatymo dvasią ir raidę“. Pagal šį įstatymą dokumentai turėjo būti paviešinti iki penktadienio, atsižvelgiant tik į teisinius ir aukų privatumo klausimus.
Generalinės prokurorės pavaduotojas Toddas Blanche‘as stočiai ABC pareiškė, kad nebuvo jokių bandymų „ką nors nuslėpti“ siekiant apsaugoti D. Trumpą. D. Trumpas daug mėnesių bandė užblokuoti su J. Epsteinu, kuris 2019 m. mirė Niujorko kalėjimo kameroje laukdamas teismo proceso dėl prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais, susijusių dokumentų paviešinimą.
Respublikonų partijai atstovaujantis prezidentas galiausiai pasidavė didėjančiam Kongreso spaudimui, įskaitant jo paties partijos narius, ir praėjusį mėnesį pasirašė įstatymą, įpareigojantį paskelbti medžiagą.
D. Trumpas kadaise sukosi toje pačioje Palm Bičo ir Niujorko vakarėlių scenoje, kaip ir J. Epsteinas, ir dešimtajame dešimtmetye kartu su juo pasirodydavo renginiuose. Jis nutraukė ryšius prieš J. Epsteino sulaikymą 2019 m. ir jam nėra pateikti jokie kaltinimai dėl nusikaltimų šioje byloje.
Tačiau jo dešiniųjų pažiūrų rėmėjai jau kurį laiką skiria didelį dėmesį J. Epsteino sagai ir sąmokslo teorijoms, kuriose tvirtinama, kad šis finansininkas vadovavo prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais tinklui pasaulio elito reikmėms.
Buvusi J. Epsteino draugė Gh. Maxwell tebėra vienintelis žmogus, nuteistas dėl ryšių su jo nusikaltimais, ir šiuo metu atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už nepilnamečių mergaičių verbavimą buvusiam bankininkui, kurio mirtis buvo pripažinta savižudybe.
