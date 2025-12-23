Paviešintos nuotraukos su merginomis išjudino tylą: buvęs JAV prezidentas prabilo

„Epsteino bylų skaidrumo įstatymas numato aiškią teisinę pareigą JAV Teisingumo departamentui pateikti visus išsamius dokumentus, kurių reikalauja ir nusipelno visuomenė“, – rašoma B. Clintono atstovo Angelio Ureños pareiškime.
Per savo atstovą spaudai išplatintame pareiškime buvęs JAV prezidentas teigė: „Tai, ką Teisingumo departamentas iki šiol paskelbė, ir tai, kaip jis tai padarė, aiškiai rodo vieną dalyką: kažkas ar kažkokie dalykai yra saugomi. Mes nežinome, kas ar kodėl.“
„Tačiau mes žinome vieną dalyką – mums nereikia tokios apsaugos“, – tęsiama pareiškime.
Kaip rašo „NBC Montana“, B. Clintono atstovo spaudai pareiškimas socialiniame tinkle X pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai JAV Teisingumo departamentas, laikydamasis J. Epsteino bylų skaidrumo įstatymo nustatyto termino, paviešino tūkstančius dokumentų ir nuotraukų iš J. Epsteino bylų.
JAV generalinio prokuroro pavaduotojas Toddas Blanche’as pareiškė, kad likusius dokumentus paviešins per ateinančias savaites, o tai labai nuliūdino įstatymo projekto autorius – Atstovų Rūmų narius Thomasą Massie ir Ro Khanną.
Praėjusį penktadienį paviešintoje dokumentų grupėje buvo nuotraukos, kuriose buvęs JAV prezidentas B. Clintonas matomas privačiame J. Epsteino lėktuve su jauna moterimi, sėdinčia jam ant kelių, taip pat – gulintis su moterimi sūkurinėje vonioje. Moterų, esančių kartu su B. Clintonu, veidai buvo užmaskuoti juodais kvadratais.
Kitose nuotraukose B. Clintonas vakarieniauja su J. Epsteinu (nuotrauka kairėje) ir roko legenda Micku Jaggeriu (nuotrauka dešinėje).
Kilus kritikai dėl to, kad buvo paskelbti ne visi Jeffrey’io Epsteino bylos dokumentai, o tie, kurie išvydo dienos šviesą, buvo smarkiai cenzūruoti, JAV Teisingumo departamento pareigūnai sekmadienį paneigė, jog tai buvo padaryta siekiant apsaugoti prezidentą Donaldą Trumpą.
J. Epsteino aukos neslėpė pykčio, kai paaiškėjo, kad daugelis penktadienį paskelbtų dokumentų iš šiam mirusiam seksualiniam nusikaltėliui iškeltų bylų puslapių buvo užtušuoti, o nuotraukos – cenzūruotos.
Sekmadienį generalinės prokurorės pavaduotojas Toddas Blanche’as stojo ginti Teisingumo departamento sprendimo, transliuotojo NBC laidoje „Meet the Press“ sakydamas, kad „mes informacijos, siekdami apsaugoti prezidentą Trumpą, neredaguojame“.
Paklaustas, ar kokia nors medžiaga buvo redaguota dėl to, kad joje buvo politiškai jautrios informacijos – o tai būtų neteisėta, – T. Blanche’as atsakė, kad „absoliučiai ne, tikrai ne“.
Viena iš paskelbtų nuotraukų – Donaldas Trumpas (kairėje) kalbasi su belgų modeliu Ingrid Seynhaeve (dešinėje) ir finansininku Jeffrey Epsteinu (centre) 1997 m. „Victoria’s Secret“ vakarėlyje Niujorke.
Sprendimas pašalinti kelias grupines nuotraukas, tarp kurių buvo mažiausiai viena, kurioje matyti D. Trumpas, buvo priimtas „susirūpinus dėl tų moterų“, sakė buvęs prezidento asmeninis advokatas T. Blanche’as.
Vis dėlto Teisingumo departamentas sekmadienį minėtąją nuotrauką pakartotinai paskelbė „be jokių pakeitimų ar redagavimo“, nes peržiūros metu buvo nustatyta, kad „nėra įrodymų, jog joje būtų pavaizduotos kokios nors Epsteino aukos“.
Demokratai įstatymų leidėjai apkaltino patį D. Trumpą pažeidus įstatymą, įpareigojantį atskleisti visus dokumentus apie J. Epsteiną, kuris sukaupė milžiniškus turtus ir palaikė ryšius su turtingais bei žinomais žmonėmis.
„Visko esmė yra tai, kad norima nuslėpti dalykus, susijusius su juo pačiu arba kitais jo šeimos nariais, draugais, kurių Donaldas Trumpas dėl vienokių ar kitokių priežasčių nenori viešinti“, – sekmadienį transliuotojo CNN laidoje „State of the Union“ sakė Demokratų partijai atstovaujantis JAV Kongreso narys Jamie’is Raskinas.
Penktadienį paskelbtame medžiagos rinkinyje – buvusio prezidento Billo Clintono ir kitų žinomų asmenybių, tokių kaip popžvaigždės Mickas Jaggeris ir Michaelas Jacksonas, nuotraukos.
Teisingumo departamentas teigė, kad užtušuodamas informaciją siekė apsaugoti J. Epsteino aukas.
Tačiau, esant daugybei redagavimų ir trūkstant šūsnies dokumentų, pasigirdo dar daugiau balsų, raginančių siekti teisingumo byloje, paskatinusioje D. Trumpo dešiniųjų pažiūrų rėmėjus kurti ir skleisti sąmokslo teorijas.
„Selektyvus slėpimas“
Sekmadienį prie reikalavimų prisijungė ir respublikonas Kongreso narys Thomasas Massie, kuris jau seniai siekia, kad būtų paviešinti visi dokumentai.
„Jie paniekina įstatymo dvasią ir raidę. Jų pozicija kelia didelį susirūpinimą. Aš nebūsiu patenkintas, kol nebus patenkinti išgyvenusieji“, – kalbėdamas transliuotojo CBS laidoje „Face the Nation“ sakė jis.
Anot T. Massie, nebuvo paskelbtas pats 60 punktų kaltinamasis aktas, kuriame minimos žinomos asmenybės. „Tai yra selektyvus slėpimas“, – teigė jis.
D. Trumpas anksčiau bandė neleisti atskleisti su J. Epsteinu susijusių dokumentų. J. Epsteinas mirė 2019 m. Niujorko kalėjimo kameroje, kur laukė teismo dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
Galiausiai prezidentas nusileido didėjančiam Kongreso ir savo paties partijos narių spaudimui ir pasirašė įstatymą, įpareigojantį paskelbti šią medžiagą.
D. Trumpas kadaise buvo artimas J. Epsteino bičiulis, kartu su juo lankydavosi vakarėliuose, tačiau kelerius metus iki pastarojo arešto nutraukė su juo ryšius ir nėra kaltinamas jokia neteisėta veika.
Bendrininkė – kalėjime
Mažiausiai vienoje iš paviešintųjų bylų buvo dešimtys cenzūruotų nuotraukų, kuriose matyti nuogi arba menkai apsirengę asmenys, o anksčiau nematytose nuotraukose buvęs princas Andrew įamžintas gulintis ant penkių moterų kojų.
Kitose nuotraukose matyti sūkurinėje vonioje įsitaisęs B. Clintonas. Dalis šios nuotraukos yra užtušuota, o šalia besimaudanti tamsiaplaukė moteris panaši į J. Epsteino bendrininkę Ghislaine Maxwell.
Buvusi J. Epsteino mergina G. Maxwell šiuo metu yra vienintelis asmuo, nuteistas už jo nusikaltimus, ir atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už nepilnamečių merginų verbavimą buvusiam bankininkui, kurio mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Demokratų mažumos lyderis Hakeemas Jeffriesas transliuotojo ABC laidoje „This Week“ pareiškė, kad teisingumo pareigūnai per 15 dienų turi pateikti Kongresui rašytinį paaiškinimą, kodėl nebuvo paskelbti trūkstami dokumentai.
„Žinoma, atrodo, kad ligi šiol paskelbtas dokumentų kiekis yra nepakankamas“, – sakė H. Jeffriesas.
