Epsteino laiškuose – pikantiškas pareiškimas apie Trumpą

Atstovų Rūmų priežiūros komitetas neseniai paviešino didelį kiekį milijonieriaus, seksualinio nusikaltėlio J. Epsteino dokumentų. Dėl savo santykių su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu D. Trumpas vėl atsidūrė dėmesio centre.
Paviešintuose dokumentuose įtrauktas J. Epsteino brolio Marko Epsteino el. laiškas, kuriame minimos D. Trumpo nuotraukos, kuriose jis esą „pučia Bubbai“ („blowing Bubba“) – tai angliškas žargonas, reiškiantis oralinį seksą.
Anot „People“, „Bubba“ – buvusio JAV prezidento Billo Clintono pravardė.
2018 m. kovo mėnesį išsiųstame el. laiške Markas paprašė Jeffrey'io paklausti buvusio D. Trumpo vyriausiojo stratego Steve'o Bannono, ar Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas turi „nuotraukų, kuriose Trumpas pučia Bubbai“.
„Tu ir tavo berniukas Donnie galite sukurti filmo „Get Hard“ perdirbinį“, – laiške rašė M. Epsteinas.
Vis dėlto M. Epsteinas „The Advocate“ teigė, kad laiške minimas asmuo nėra buvęs prezidentas.
„Siekiant išvengti abejonių, „Bubba“ šiame susirašinėjime jokiu būdu nėra nuoroda į buvusį prezidentą Billą Clintoną“, – tikino jis.
Tuo tarpu M. Epsteino atstovė Ali Clark „The Advocate“ sakė , kad „Bubba“ yra privatus ir ne viešas asmuo.
M. Epsteinas taip pat paaiškino, kad el. laiškas buvo neteisingai interpretuotas.
„Tai buvo tiesiog humoristinio asmeninio pobūdžio pokalbis tarp dviejų brolių“, – teigė jis.
Baltieji rūmai lapkričio 12 d. apkaltino demokratus melagingų teiginių skleidimu po to, kai šie paviešino elektroninius laiškus, kuriuose J. Epsteinas užsiminė, kad D. Trumpas žinojo daugiau apie šio finansininko seksualinį išnaudojimą, nei jis pats pripažino.
„Demokratai selektyviai nutekino elektroninius laiškus liberaliai žiniasklaidai, kad sukurtų melagingą pasakojimą ir apšmeižtų prezidentą Trumpą“, – nurodė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.
Lapkričio 14 d. „Truth Social“ D. Trumpas pavadino dokumentus „apgaule“.
Tarp anksčiau praėjusią savaitę paviešintų dokumentų Jeffrey tariamai rašė savo bendražygei Ghislaine Maxwell, kuri po jo mirties buvo nuteista už prekybą žmonėmis sekso tikslais, ir rašytojui Michaelui Wolffui.
Viename demokratų pasidalintame ir 2019 metų sausio 31-ąja datuotame elektroniniame laiške M. Wolffui J. Epsteinas, kaip pranešama, rašė: „Trumpas sakė, kad paprašė pasitraukti, niekada nebuvo narys (...) žinoma, jis žinojo apie merginas, nes prašė Ghislaine sustoti.“
Kitame 2011 metų balandžio laiške J. Epsteinas Gh. Maxwell pasakė: „Noriu, kad suprastumėte, jog tas šuo, kuris nelojo, yra Trumpas.“
Jis pridūrė, kad neįvardinta auka „praleido valandų valandas su juo mano namuose (...) jis nė karto nebuvo paminėtas.“
Gh. Maxwell atsakė: „Aš apie tai galvojau...“
(be temos)