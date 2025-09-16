FTB vadovas Kashas Patelis atsakė į senatorių klausimus

K. Patelis Senate gyrė savo vadovavimą aukščiausiai šalies federalinei teisėsaugos agentūrai.
Senato Teismų komiteto demokratai taip pat apklausė K. Patelį dėl vykstančio FTB gretų valymo nuo agentų, kurie laikomi nelojaliais prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui).
K. Patelis teigė, kad nesileis į personalo sprendimus ir apkaltino demokratus nesąžiningu FTB vadovybės puolimu.
Anksčiau posėdyje K. Patelis sakė, kad „visiškai gėdinga“ kalbėti apie tai, ką FTB direktorius pavadino „vienpuse istorija“ apie atleidimus.
„Jūsų išpuolis prieš dabartinę FTB vyrų ir moterų vadovybę yra lygiai taip pat gėdingas“, – vyriausiajam demokratui Senato Teismų komitete Dickui Durbinui (Dikui Derbinui) sakė FTB direktorius.
Be to, senatorius Lindsey Grahamas (Lindsis Grejemas), respublikonas, artimas D. Trumpo sąjungininkas, paklausė FTB direktoriaus, kokiu teisiniu pagrindu administracija grindžia smūgius Venesuelos laivams, kurie, prezidento teigimu, gabena narkotikus.
K. Patelis atsisakė tai komentuoti, sakydamas, kad tai paliks spręsti generalinei prokurorei Pam Bondi (Pem Bondi).
Nors Kongreso respublikonai neprieštaravo, kad D. Trumpas pasitelktų JAV kariuomenę smūgiams laivams, kai kurie pradeda kelti klausimus apie tai, kaip vykdomos šios operacijos ir koks jų teisinis pagrindas.
„Mes sumedžiosime kiekvieną iš tų narkotikų prekeivių“, – L. Grahamui sakė K. Patelis.
J. Epsteino klausimas
Nuo tada, kai D. Trumpas jį paskyrė vadovauti FTB, pagrindinei šalies teisėsaugos agentūrai, K. Patelis sulaukė tiek dešiniųjų, tiek kairiųjų kritikos.
Jis papiktino D. Trumpo šalininkus, liepą paskelbęs atmintinę, kuria faktiškai nutraukė tyrimą dėl J. Epsteino, kuris 2019 metais mirė Niujorko kalėjimo kameroje, laukdamas teismo dėl prekybos nepilnametėmis mergaitėmis.
Atmintinėje FTB ir Teisingumo departamentas teigė, kad gerai pažįstamas finansininkas nusižudė, nešantažavo jokių įtakingų veikėjų ir neturėjo vadinamojo „klientų sąrašo“.
K. Patelis sulaukė spaudimo iš D. Durbino dėl šios atmintinės.
FTB direktorius kritikavo pirminę bylą prieš J. Epsteiną, kuri prieš daugelį metų baigėsi susitarimu dėl kaltės pripažinimo. Jis teigia, kad joje buvo taikomas „labai ribotas kratos orderis“, ir tvirtino, kad D. Trumpo administracija ėmėsi daugiau veiksmų, kad atskleistų visą „patikimą informaciją“, kurią galėjo pagal įstatymą.
K. Patelis taip pat teigė, kad J. Epsteinas nebuvo FTB informacijos šaltinis.
D. Trumpo palaikytojai daugelį metų buvo apsėsti J. Epsteino bylos ir tikėjo, kad „slaptosios valdžios“ (angl. deep state) elitas protegavo J. Epsteino bendrininkų sekso tinklą, ypač Demokratų partijoje ir Holivude.
D. Trumpo kažkada buvę artimi santykiai su J. Epsteinu taip pat tapo puikia paspirtimi jo politiniams oponentams, kol prezidentas ir jo sąjungininkai stengėsi visą šią istoriją sumenkinti kaip demokratų „pramaną“.
K. Patelis taip pat buvo smarkiai kritikuojamas dėl savo veiksmų iškart po praėjusią savaitę įvykusio Ch. Kirko nužudymo per renginį Jutos universitete.
Praėjus kelioms valandoms po šaudymo, K. Patelis paskelbė apie įtariamojo sulaikymą, o po dviejų valandų tai atšaukė ir pranešė, kad tas asmuo buvo paleistas, o paieška tęsiama.
Tikrasis įtariamasis užpuolikas Tyleris Robinsonas (Taileris Robinsonas) buvo sulaikytas praėjus 33 valandoms po šaudymo.
Antradienį Provo mieste, Jutos valstijoje, T. Robinsonui bus pateikti oficialūs kaltinimai nužudžius Ch. Kirką, įtakingos konservatyvios jaunimo politinės grupės „Turning Point USA“ įkūrėją.
Tinkamumas vadovauti FTB
Tarp tų, kurie kritikuoja K. Patelį po pranešimo apie ne tą sulaikytąjį, yra konservatyviųjų pažiūrų aktyvistas Christopheris Rufo (Kristoferis Rufas), kuris socialiniame tinkle „X“ rašė, kad „respublikonams atėjo laikas įvertinti, ar Kashas Patelis yra tinkamas žmogus vadovauti FTB“.
Anot televizijos „Fox News“, itin įtempti K. Patelio santykiai su generaline prokurore P. Bondi, nors kol kas jis tebeturi Baltųjų rūmų pasitikėjimą.
Nuo sausio, kai pradėjo eiti pareigas, D. Trumpas ėmėsi įvairių baudžiamųjų priemonių prieš savo tariamus priešus: atleido nelojaliais laikomus vyriausybės pareigūnus, nusitaikė į FTB agentus ir advokatų kontoras, dalyvavusias ankstesnėse bylose prieš jį, ir nutraukė federalinį finansavimą universitetams.
Tarp tų, kurie buvo skubia tvarka atleisti iš vyriausybinės tarnybos, buvo dešimtys FTB agentų, įskaitant tris buvusius aukšto rango biuro pareigūnus, kurie praėjusią savaitę pateikė ieškinį prieš K. Patelį dėl jų atleidimo.
Buvę agentai teigė, kad jie tapo „keršto kampanijos“ aukomis dėl numanomo „nepakankamo politinio lojalumo“.
„Patelis ne tik elgėsi neteisėtai, bet ir sąmoningai pasirinko pirmenybę teikti FTB politizavimui, o ne Amerikos žmonių apsaugai“, – sakė jie.
Po antradienio susitikimo su senatoriais K. Patelis trečiadienį stos prieš Atstovų Rūmų teismų komitetą.
