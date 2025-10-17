Nyderlandų teismas patvirtino 50 mlrd. dolerių išmoką buvusiems „Jukos“ akcininkams

Šis sprendimas užbaigė ginčą dėl „Jukos“, išardytos šio amžiaus pradžioje po buvusio magnato savininko ir Kremliaus kritiko Michailo Chodorkovskio arešto.
„Aukščiausiasis Teismas atmeta apeliaciją ir įpareigoja Rusijos Federaciją sumokėti apeliacinio proceso išlaidas“, – sakoma penktadienį paskelbtoje rašytinėje teismo nutartyje.
Kadaise „Jukos“ buvo didžiausia Rusijos naftos bendrovė, susikūrusi Sovietų Sąjungai praėjusio amžiaus dešimtąjį dešimtmetį subyrėjus, kai tokie magnatai kaip M. Chodorkovskis įsigijo turtą už itin mažą kainą.
M. Chodorkovskis tapo aršiu Rusijos prezidento Vladimiro Putino kritiku ir buvo suimtas 2003 metais. Po jo arešto Kremlius pateikė ieškinį dėl „Jukos“ neva nesumokėtų 27 mlrd. dolerių mokesčių ir galiausiai 2006 m. bendrovė buvo likviduota.
M. Chodorkovskis, dešimtmetį praleidęs kalėjime ir dabar gyvenantis tremtyje, nėra bylos šalis, tačiau dauguma buvusių „Jukos“ akcininkų siekė prisiteisti iš Rusijos kompensacijas. Jie pateikė ieškinį Nuolatiniam arbitražo teismui (PCA) Hagoje.
2014 m., po devynerius metus trukusių posėdžių, PCA priėmė sprendimą akcininkų naudai, priteisė jiems 50 mlrd. dolerių – tai laikoma didžiausia pasaulyje kada nors arbitražo teisme laimėta suma.
Vėliau sekė virtinė apeliacijų ir priešpriešinių apeliacijų.
Nyderlandų vietos teismas 2016 m. netikėtai patenkino Rusijos apeliaciją, nusprendęs, kad PCA neturi kompetencijos priteisti kompensacijas akcininkams. Vėliau Nyderlandų apeliacinis teismas panaikino šį sprendimą ir vėl priteisė pinigus akcininkams.
Rusija perdavė bylą Nyderlandų Aukščiausiajam Teismui, šis grąžino ją Amsterdamo apeliaciniam teismui. Jo teisėjai iš naujo išnagrinėjo bylą ir vėl nusprendė, kad 50 mlrd. dolerių suma turi būti sumokėta.
Penktadienio nutartis priimta Maskvai pakartotinai pateikus apeliacinį skundą Aukščiausiajam Teismui, o tai reiškia, kad teoriškai byla turėtų būti pagaliau baigta.
Timas Osborne'as iš akcininkams atstovaujančios grupės GML nutartį pavadino „istorine pergale“, sakė, kad ji „patvirtino pagrindinį teisinį principą, kad jokia valstybė, net tokia piktavališka kaip Rusija, nėra viršesnė už įstatymą“.
