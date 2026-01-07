 Svarbu: atšaukiami šie kūdikių pieno mišiniai

Svarbu: atšaukiami šie kūdikių pieno mišiniai

nevartokite ir grąžinkite į prekybos vietas
2026-01-07 16:49
Pranešimas spaudai

Dėmesio: iš rinkos atšaukiami kūdikių pieno mišiniai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ragina jų nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas! Italijos atsakingos institucijos per pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (RASFF) informavo apie nustatytą bakteriją Bacillus cereus kūdikių pieno mišiniuose, pagamintuose Nyderlanduose.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šiandien gauta informacija, kad nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. VMVT pradėjo procesinius veiksmus, produkto tiekimas yra sustabdytas bei surinkinėjamas iš rinkos. Atsižvelgiant į galimą pavojų kūdikių sveikatai, raginame nevartoti šio produkto ir grąžinti jį į prekybos vietas.

Paskelbtas nesaugus produktas:

  • ALFAMINO 400 g.
  • Gamintojas: Nestlé.
  • Partijos Nr.: 51130017Y1.
  • Tinkamumo vartoti terminas: 2027-04-23.

UAB „Nestlé Baltics“ informavo VMVT, kad atlikusi savikontrolės tyrimus, kaip prevencinę priemonę pradėjo savanorišką tam tikrų ir kitų kūdikių pieno mišinių partijų atšaukimą iš rinkos: https://www.nestle.lt/lt/media/svarbus-pranesimas-apie-tam-tikru-nestle-nan-pieno-misiniu-partiju-atsaukima.

Raginame vartotojus nuolat stebėti RASFF pranešimų lentelę: https://vmvt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/skubus-pranesimai-rasff/.

Šiame straipsnyje:
kūdikių mišiniai
nesaugūs mišiniai
pieno mišiniai
Nyderlandai
grąžinti mišinius
atšaukti iš rinkos
VMVT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų