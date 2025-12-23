 Automobiliui įsirėžus į grupę žmonių, devyni iš jų sužeisti

2025-12-23 09:08
BNS inf.

Nyderlanduose automobiliui įsirėžus į grupę žmonių pirmadienį buvo sužeisti devyni žmonės, trys iš jų – sunkiai.

Automobiliui įsirėžus į grupę žmonių, devyni iš jų sužeisti / Scanpix nuotr.

Policija teigia iš pradžių neįtarusi užpuolimo.

„Iš pirmo žvilgsnio neatrodo, kad tai buvo įvykdyta tyčia, bet mes vis dar tiriame“, – socialiniame tinkle „X“ parašė policija.

Incidentas įvyko Niunspete, maždaug 70 km į rytus nuo Amsterdamo.

„Mintimis esu su aukomis ir jų šeimomis“, – sakė Robas Jettenas, kuris turėtų tapti kitu šalies ministru pirmininku.

„Reiškiu didelį dėkingumą ir pagarbą greitosios pagalbos tarnyboms, kurios deda visas pastangas, kad užtikrintų kuo geresnės kokybės priežiūrą“, –  „X“ sakė R. Jettenas.

