Nyderlandų teismas įšaldė dujotiekio „TurkStream“ operatoriaus turtą

Toks sprendimas priimtas Ukrainos verslams siekiant atgauti pinigus dėl patirtų nuostolių, kai 2014 m. Rusija aneksavo Ukrainos Krymo pusiasalį. Apie tai pirmadienį pranešė portalas „The Moscow Times“, remdamasis laikraštyje „Vedomosti“ skelbiama informacija.
Ukrainiečio milijardieriaus Rinato Achmetovo valdoma energetikos bendrovė „DTEK Krymenergo“ kreipėsi į kelis tarptautinius teismus, siekdama kompensacijos po to, kai Rusija konfiskavo jos turtą Kryme.
2023 m. lapkritį Hagos arbitražo teismas nurodė, kad Rusija turi sumokėti 208 mln. dolerių bendrovei DTEK. Rusijai taip pat nurodyta sumokėti palūkanas ir padengti teisines išlaidas. Tačiau ši apskundė sprendimą, o bylą toliau svarstė Nyderlandų apeliacinis teismas.
Pasak „Vedomosti“, DTEK siekiant kompensacijos, Amsterdamo apygardos teismas liepą nurodė areštuoti įmonės „South Stream Transport“ turtą. Įšaldytų aktyvų vertė neatskleidžiama.
DTEK siekė aktyvų įšaldymo nurodydama, kad „South Stream Transport“ interesai yra artimai susiję su „Gazprom“ interesais, o pastarajai priklauso kontrolinis dujotiekio operatoriaus akcijų paketas. „South Stream Transport“ rugpjūčio mėnesį pateikė apeliaciją aiškindama, kad ji veikia nepriklausomai nuo Rusijos valstybės.
Į „Vedomosti“ prašymą pakomentuoti situaciją nei DTEK, nei „South Stream Transport“, nei „Gazprom“ neatsakė.
Įmonė „South Stream Transport“ buvo įkurta tam, kad nutiestų „South Stream“ (liet. „Pietų srauto“) dujotiekį iš Rusijos į Bulgariją Juodosios jūros dugnu. Tačiau Rusijai aneksavus Krymą projektas buvo sustabdytas. Vėliau bendrovė perėjo prie „TurkStream“ dujotiekio per Turkiją statybų, kurios buvo baigtos 2020 m.
