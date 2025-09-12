Nyderlandai prisidėjo prie grasinimų boikotuoti „Euroviziją“

Jo teigimu, taip būtų pasielgta atsižvelgiant į „tebesitęsiančias didžiules žmonių kančias Gazos“ Ruože.
Olandai prisijungė prie vis ilgėjančio Europos šalių, grasinančių pasitraukti iš Vienoje vyksiančio konkurso, sąrašo, kuriame – ir Airija su Ispanija.
Ketvirtadienį tokį pareiškimą padarė airių visuomeninis transliuotojas RTE, sakydamas, kad „Airijos dalyvavimas būtų neatsakingas, atsižvelgiant į tebesitęsiančias siaubingas žmonių žūtis Gazos“ Ruože.
Gegužę Ispanijos premjeras Pedro Sanchezas pareiškė, kad ateityje Izraelis neturėtų būti įtrauktas.
Pažymėdamas, kad Rusijai nebuvo leista dalyvauti po jos invazijos į Ukrainą 2022-aisiais, jis sakė, kad „Izraelis taip pat neturėtų dalyvauti, nes negalime leisti, kad kultūroje būtų taikomi dvejopi standartai“.
Galutinį sprendimą priims Europos transliuotojų sąjunga (EBU), kurios generalinėje asamblėjoje liepą keli nariai išreiškė susirūpinimą dėl Izraelio dalyvavimo, teigė EBU.
„Euroviziją“ rengia EBU, bendradarbiaudama su savo nariais – nacionaliniais visuomeniniais transliuotojais daugiau kaip 35 šalyse.
„AVROTROS dalyvavimas 2026-ųjų „Eurovizijos“ dainų konkurse bus neįmanomas, kol EBU priima Izraelį“, – sakoma olandų transliuotojo pareiškime.
„Jei EBU nuspręs nepriimti Izraelio, AVROTROS su džiaugsmu dalyvaus kitais metais“, – priduriama jame.
AVROTROS savo sprendimą susiejo su Izraelio kampanija Gazos Ruože ir su tuo, ką pavadino izraeliečių įvykdytu rimtu spaudos laisvės pažeidimu.
Transliuotojas taip pat apkaltino Izraelį „įrodytu kišimusi (...) per praėjusį dainų konkursą, kai renginiu naudotasi kaip politiniu įrankiu“.
Karą Gazos Ruože sukėlė beprecedentis palestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ išpuolis Izraelyje, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo AFP turimi skaičiai, paremti oficialiais duomenimis.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, kurių 47 tebėra Gazos Ruože. Apie 20 jų, manoma, yra gyvi.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė daugiau kaip 64,6 tūkst. palestiniečių, daugiausia civilių, gyvybių. JT šiuos duomenis laiko patikimais.
Šiemetinę „Euroviziją“, vykusią Bazelyje Šveicarijoje, laimėjo austrų dainininkas JJ su savo hitu „Wasted Love“.
