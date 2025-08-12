 Muskas grasina „Apple“ teismu, šiai neįtraukus „X“ ir „Grok“ tarp populiariausių programėlių

2025-08-12 11:05
BNS inf.

Milijardierius, „SpaceX“, „Tesla“ ir „X“ savininkas Elonas Muskas teigia ketinantis paduoti technologijų milžinę „Apple“ į teismą už tai, kad „X“ ir jo dirbtinio intelekto (DI) pokalbių programėlė „Grok“ nebuvo įtrauktos į „App Store“ rekomenduojamų programėlių sąrašą.

Vėlų pirmadienį E. Muskas apie tai pasisakė „X“: „Ei, „Apple“ „App Store“, kodėl atsisakote įtraukti „X“ arba „Grok“ į savo „Must-Have“ skyrių, kai „X“ yra pirmoji naujienų programėlė pasaulyje, o „Grok“ – penktoji populiariausia tarp visų programėlių? Ar užsiimate politika? Ką tai reiškia? Smalsieji nori žinoti.“

„Grok“ priklauso E. Musko DI startuoliui „xAI“.

E. Muskas pridūrė, kad „Apple“ elgiasi taip, kad jokia DI bendrovė, išskyrus „OpenAI“, negali pasiekti pirmosios vietos „App Store“, o tai yra neabejotinas antimonopolinis pažeidimas. „xAI“ nedelsdama imsis teisinių veiksmų“.

Daugiau informacijos jis nepateikė.

„Apple“, kuri pastaraisiais metais kaltinta įvairiais antimonopoliniais pažeidimais, kol kas situacijos nekomentavo.

Federalinis teisėjas neseniai nustatė, kad „Apple“ pažeidė teismo draudimą antimonopolinėje byloje, kurią iškėlė žaidimo „Fortnite“ kūrėja „Epic Games“.

Balandį Europos Sąjungos (ES) reguliavimo institucijos skyrė „Apple“ 500 mln. eurų baudą už tai, kad pažeidė konkurencijos taisykles, neleisdama programėlių kūrėjams nukreipti vartotojų į pigesnes programėles už „App Store“ ribų.

Praėjusiais metais ES skyrė JAV technologijų milžinei 1,8 mlrd. eurų baudą už tai, kad pažeidė bloko įstatymus, neleisdama muzikos srautinio transliavimo paslaugoms informuoti vartotojų apie prenumeratos galimybes kitur nei per programėlių parduotuvę „App Store“.

Ankstyvo antradienio duomenimis, „Apple“ „App Store“ parduotuvėje populiariausia programėlė buvo „TikTok“, po jos sekė „Tinder“, „Duolingo“, „YouTube“ ir „Bumble“. „Open AI“ sukurtas „ChatGPT“ užėmė 7 vietą.

