Meloni netiki, kad JAV puls Grenlandiją

G. Meloni teigimu, NATO turėtų daugiau dėmesio skirti Arkties regionui ir užtikrinti „reikšmingą sąjungininkų buvimą“, kad būtų išlaikytas saugumas ir neįsileistos priešiškos šalys.
Kraštutinių dešiniųjų lyderė ir Donaldo Trumpo sąjungininkė Europoje dažnai išsiskiria tuo, kad gina JAV prezidento pozicijas; pastarasis siūlėsi nupirkti Grenlandiją ir atsisakė atmesti karinių veiksmų prieš šią Danijos autonominę Arkties teritoriją galimybę.
„Aš vis dar netikiu hipoteze, kad Jungtinės Valstijos imsis karinių veiksmų Grenlandijai užvaldyti – tokiam variantui aš aiškiai nepritarčiau“, – metinėje naujametinėje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė G. Meloni.
Toks variantas „neatitiktų niekieno interesų, net ir pačių Jungtinių Amerikos Valstijų interesų“, sakė ji.
„Manau, kad Trumpo administracija, taikydama savo gana kategoriškus, labai kategoriškus metodus, visų pirma sutelkia dėmesį bendrai į strateginę Grenlandijos ir viso Arkties regiono svarbą, dėl savo interesų ir saugumo“, – sakė G. Meloni.
„Ir toliau tikiu, jog JAV nori pasiųsti žinią, kad jos netoleruos pernelyg didelio kitų užsienio veikėjų kišimosi į zoną, kuri yra tokia strategiškai svarbi jų saugumui ir interesams“, – teigė ji.
G. Meloni nuomone, ne tik Europa, bet ir NATO privalo „inicijuoti rimtas diskusijas“ apie Arktį kaip prioritetą.
Pasak premjerės, pati Italija rengia Arkties strategiją, kurios tikslai apima taikos ir saugumo išsaugojimą, pagalbą Italijos įmonėms investuojant bei mokslinių tyrimų, ypač susijusių su klimato kaita, skatinimą.
„Geriausias būdas išvengti problemų (...) yra užtikrinti rimtą ir reikšmingą Atlanto aljanso, trumpiau tariant, sąjungininkų buvimą Arktyje, ir kad jie taip pat įtrauktų Grenlandiją, – sakė ji. – Kad kartu galėtume atliepti Jungtinių Valstijų susirūpinimą, kurį suprantu – tai noras išvengti per didelio kitų veikėjų, kurie taip pat gali būti priešiški, kišimosi.“
