Danijos premjerė: jei Trumpas įsiveržtų į Grenlandiją, tai būtų NATO pabaiga

D. Trumpas, kuris praėjusią savaitę atnaujino grasinimus užimti Arktyje esančią Danijos teritoriją, turėtų būti vertinamas „rimtai, kai sako, kad nori Grenlandijos“, – interviu TV2 sakė M. Frederiksen.
„Tačiau taip pat noriu aiškiai pasakyti, kad jei JAV nuspręs karine jėga užpulti kitą NATO šalį, tada viskas baigsis, įskaitant NATO, taigi ir saugumas, kuris buvo sukurtas po Antrojo pasaulinio karo pabaigos“, – pridūrė Danijos premjerė.
D. Trumpas jau seniai tvirtina, kad mineralų turtinga sala, kuri yra autonominė, bet priklauso Danijai ir todėl yra NATO karinio aljanso dalis, turėtų prisijungti prie JAV, vadindamas tai strategine būtinybe ir atsisakydamas atmesti jėgos ar ekonominio spaudimo panaudojimo galimybę.
„Grenlandijos klausimą aptarsime maždaug po dviejų mėnesių. Pakalbėkime apie Grenlandiją po 20 dienų“, – sekmadienį žurnalistams lėktuve „Air Force One“ sakė D. Trumpas, nepateikdamas jokių išsamesnių detalių apie tai, kas bus po to.
Naujausi D. Trumpo pareiškimai pasirodė jau po JAV atakos prieš Venesuelą ir jos lyderio Nicolo Maduro suėmimo. Šis reidas sukėlė Europoje nerimą, kad Vašingtonas gali bandyti aneksuoti Grenlandiją, o Šiaurės Europos ir Jungtinės Karalystės lyderiai pažadėjo savo paramą Kopenhagai, teigiama leidinyje.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Europos Komisijos atstovė spaudai Anitta Hipper teigė, kad sprendimus dėl bet kokių Grenlandijos statuso pakeitimų turėtų priimti tik danai ir grenlandai.
