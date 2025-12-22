Luizianos gubernatorius paskirtas specialiuoju JAV pasiuntiniu Grenlandijai

„Jeffas supranta, kokia svarbi Grenlandija mūsų nacionaliniam saugumui, ir ryžtingai gins mūsų šalies interesus dėl sąjungininkų ir netgi viso pasaulio saugumo bei išlikimo“, – pranešdamas apie paskyrimą pareiškė D. Trumpas.
Pirmaisiais mėnesiais po sugrįžimo į Baltuosius rūmus D. Trumpas ne kartą ragino įvesti JAV jurisdikciją Grenlandijoje ir neatmetė galimybės panaudoti karinę jėgą iškasenų turtingai bei strategiškai svarbiai Arkties salai kontroliuoti.
Nors pastaraisiais mėnesiais šis klausimas buvo primirštas, rugpjūtį Danijos pareigūnai iškvietė JAV ambasadorių po pasirodžiusių pranešimų, kad mažiausiai trys su D. Trumpu susiję asmenys Grenlandijoje vykdė slaptas įtakos operacijas.
Anksčiau šiais metais JAV viceprezidentas J. D. Vance'as lankėsi atokioje JAV karinėje bazėje Grenlandijoje ir apkaltino Daniją nepakankamomis investicijomis į šią teritoriją.
D. Trumpas yra pareiškęs, kad Grenlandija yra gyvybiškai svarbi JAV saugumui, ir neatmetė karinės jėgos panaudojimo galimybės salai užimti, nepaisydamas to, kad Danija yra NATO sąjungininkė.
J. Landry gubernatoriaus pareigas pradėjo eiti 2024 metų sausį, o jo kadencija baigsis 2028-ųjų sausį.
„Man didelė garbė tarnauti jums šiose savanoriškose pareigose, siekiant, kad Grenlandija taptų JAV dalimi“, – socialiniame tinkle „X“ rašė J. Landry, dėkodamas D. Trumpui už paskyrimą. Jis pridūrė, kad tai niekaip nepaveiks jo darbo Luizianos gubernatoriaus poste.
Danija, kuri yra JAV sąjungininkė NATO, ir Grenlandija pareiškė, kad sala nėra parduodama, bei pasmerkė pranešimus apie ten vykdomą JAV žvalgybos informacijos rinkimą. Vašingtono siekiams dėl Grenlandijos taip pat nepritaria Rusija ir didžioji Europos dalis.
Danijos ambasada Vašingtone į prašymus pakomentuoti J. Landry paskyrimą kol kas neatsakė.
Danijos gynybos žvalgybos tarnyba šį mėnesį paskelbtoje ataskaitoje nurodė, kad Jungtinės Valstijos naudojasi savo ekonomine galia siekdamos „primesti savo valią“ ir grasina karine jėga tiek draugams, tiek priešams.
Tarnyba savo metiniame vertinime teigė, kad didesnis Vašingtono ryžtingumas valdant D. Trumpo administracijai pasireiškia tuo metu, kai Kinija ir Rusija siekia sumažinti Vakarų, ypač amerikiečių, įtaką.
„Strateginė Arkties svarba didėja aštrėjant konfliktui tarp Rusijos ir Vakarų, o augantis JAV saugumo ir strateginis dėmesys Arkties regionui šiuos procesus dar labiau paspartins“, – teigiama ataskaitoje.
