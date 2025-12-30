Maskva skelbia, kad pradėjo naudoti raketas „Orešnik“

Kaimyninėje Baltarusijoje, kur raketos buvo dislokuotos, kariai surengė trumpą ceremoniją šiai progai pažymėti, nurodė ministerija. Ji nenurodė, kiek raketų buvo dislokuota, ir nepateikė jokių kitų detalių.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas anksčiau gruodį sakė, kad „Orešnik“ pradės kovinę tarnybą šį mėnesį. Tai jis pareiškė per susitikimą su aukščiausio rango Rusijos karininkais, kuriame perspėjo, kad Maskva sieks išplėsti savo laimėjimus Ukrainoje, jei Kyjivas ir jo Vakarų sąjungininkai atmes Kremliaus reikalavimus taikos derybose.
Šis pareiškimas paskelbtas kritiniu Rusijos ir Ukrainos taikos deryboms metu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį priėmė V. Zelenskį savo Floridos rezidencijoje ir tvirtino, kad Kyjivas ir Maskva yra „arčiau nei bet kada anksčiau“ taikos susitarimo.
Tačiau derybininkai vis dar ieško proveržio svarbiausiais klausimais, įskaitant tai, kieno pajėgos iš kur Ukrainoje pasitraukia, ir Rusijos okupuotos Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės, vienos iš didžiausių pasaulyje, likimą. D. Trumpas pažymėjo, kad kelis mėnesius trukusios JAV vadovaujamos derybos vis dar gali žlugti.
V. Putinas stengėsi parodyti, kad derasi iš jėgos pozicijų, kol Ukrainos pajėgos stengiasi sulaikyti didesnę Rusijos kariuomenę.
Pirmadienį per susitikimą su aukšto rango karininkais V. Putinas pabrėžė, kad palei Rusijos sieną reikia sukurti karines buferines zonas. Jis taip pat teigė, kad Rusijos kariai žengia į priekį Ukrainos rytinėje Donecko srityje ir tęsia puolimą pietinėje Zaporižios srityje.
Maskva pirmą kartą panaudojo „Orešnik“ prieš Ukrainą 2024 metų lapkritį, kai paleido eksperimentinį ginklą į sovietmečio laikų raketų gamyklą Dnipre.
V. Putinas gyrė „Orešnik“ pajėgumus, sakydamas, kad jos daugybinės kovinės galvutės, kurios į taikinį lekia iki 10 Machų greičiu, yra atsparios perėmimui.
Jis perspėjo Vakarus, kad Maskva gali panaudoti šią raketą prieš Ukrainos NATO sąjungininkes, kurios leido Kyjivui naudoti savo ilgesnio nuotolio raketas smūgiams Rusijos viduje.
Rusijos raketinių pajėgų vadas taip pat pareiškė, kad „Orešnik“, galinčios nešti įprastines arba branduolines kovines galvutes, veikimo nuotolis leidžia pasiekti visą Europą.
Vidutinio nuotolio raketos gali nuskrieti nuo 500 iki 5,5 tūkst. kilometrų. Tokie ginklai buvo uždrausti pagal sovietmečiu galiojusią sutartį, kurios Vašingtonas ir Maskva atsisakė 2019 metais.
