Vyksta „Zapad“ pratybos: naujausia informacija apie situaciją Lietuvoje

„Galiu teigti, kad pratybų „Zapad“ aktyviosios fazės pirmas savaitgalis pasienyje buvo gan ramus ir neteisėtos migracijos prasme, ir įvairių kitų įvykių prie valstybės sienos prasme. Pasieniečiai per savaitgalį nefiksavo kažkokio padidinto aktyvumo prie valstybės sienos su Baltarusija ir Rusija“, – LRT radijui pirmadienį sakė R. Liubajevas.
„Kalbant apie neteisėtą migraciją, tų srautų taip pat nebuvo fiksuojama, galima teigti, kad per pratybas sumažėjo srautai neteisėtos migracijos prie sienos su Baltarusija“, – pridūrė jis.
Tačiau, anot jo, prieš prasidedant aktyviajai pratybų fazei praėjusios savaitės viduryje buvo fiksuotas išaugęs neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną skaičius.
„Bet bendrai vertinant situaciją mūsų regione, galima sakyti, kad įtampa išlieka ir neteisėtos migracijos srautai išlieka pakankamai dideli“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, pratybos „Zapad 2025“ prasidėjo penktadienį ir truks iki antradienio.
Joms artėjant, Lietuvoje praėjusią savaitę prasidėjo kariniai mokymai „Perkūno griausmas“, jų metų treniruojasi apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.
Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, jog pratybų „Zapad“ metu Baltijos šalyse ir Lenkijoje tuo metu iš viso treniruosis apie 40 tūkst. karių.
Tuo metu VSAT informavo, kad šalies sienų su Rusija ir Baltarusija apsauga yra stiprinama – vyks aktyvesnis jos stebėjimas, patruliavimas, pasieniečiai į pagalbą pasitelks krašto apsaugos sistemos struktūras bei Šaulių sąjungą.
Lietuva taip pat rugpjūčio pabaigoje iki spalio mėnesio dalyje pasienio su Baltarusija uždarė oro erdvę, artėjant Rusijos ir Baltarusijos karinėms pratyboms ir įvykus dviem incidentams vasarą, kai į šalies oro erdvę įskrido du dronai „Gerbera“.
Padidėjo informacinis spaudimas
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad pratybų metu pastebimas informacinio spaudimo padidėjimas.
„Mes pastebime to informacinio spaudimo padidėjimą. Informacinį spaudimą mes suprantame taip, kad tai nėra kažkokia dezinformacija, bet tai yra žinučių apie „Zapad“ pratybas transliavimas, apie neva jų gynybinį pobūdį, apie tai, kokia yra didelė Rusijos ir Baltarusijos karinė galia“, – LRT radijui pirmadienį teigė NKVC vadovas.
„Lyginant šį mėnesį (...) su praėjusiu mėnesiu, tas išaugimas yra apie dešimt kartų, bet tai nėra kažkas tokio išskirtinio, tokius dalykus paprastai mes matome prieš kiekvienas pratybas, (...) pasibaigus pratyboms, tas informacinis spaudimas sumažės“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, Lietuvos kariuomenė pabrėžia, kad prasidėjus karinėms pratyboms „Zapad“ situacija išlieka nepasikeitusi – puolimo prieš Lietuvą ir NATO rizika yra maža, tačiau galimos įvairios provokacijos.
Anot jos, šiuo laikotarpiu yra išaugusi sienos pažeidimų, dronų įskridimų, signalų trikdžių ir kitokių provokacijų tikimybė.
Žvalgybos duomenimis, iš viso „Zapad“ pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių, vien Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst., o Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių. Pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
Pratybos „Zapad 2025“ vyksta rugsėjo 12–16 dienomis.
