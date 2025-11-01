 Lenkijos naikintuvai trečią kartą šią savaitę perėmė Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros

Lenkijos naikintuvai trečią kartą šią savaitę perėmė Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros

2025-11-01 11:28
BNS inf.

Lenkų naikintuvai trečią kartą šią savaitę perėmė Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros, penktadienį pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operatyvinė vadovybė (DORSZ).

Lenkijos naikintuvai trečią kartą šią savaitę perėmė Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros
Lenkijos naikintuvai trečią kartą šią savaitę perėmė Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros / AFP nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

DORSZ socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad Lenkijos MiG-29 naikintuvai perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą Il-20. Vadovybė pridūrė, kad tokių incidentų dažnumas „patvirtina augantį Rusijos aviacijos aktyvumą Baltijos jūros regione“.

„Lenkijos pilotai sulaikė ir identifikavo užsienio orlaivį, kuris buvo palydėtas pagal NATO procedūras“, – sakoma DORSZ išplatintame pranešime.

Šis incidentas įvyko po to, kai antradienį ir ketvirtadienį Lenkijos oro pajėgos buvo paskelbusios aukšto lygio parengtį ir dislokavo naikintuvus Rusijos kariniams lėktuvams virš Baltijos jūros perimti.

Skelbiama, kad visais trimis atvejais Rusijos lėktuvai vykdė žvalgybinius skrydžius virš tarptautinių vandenų. 

Šiame straipsnyje:
Lenkijos naikintuvai
Rusijos lėktuvas
Baltijos jūra

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų